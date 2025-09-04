04 Eylül
Kazakistan-Galler
17:00
04 Eylül
Gürcistan-Türkiye
19:00
04 Eylül
Litvanya-Malta
19:00
04 Eylül
Lüksemburg-Kuzey İrlanda
21:45
04 Eylül
Slovakya-Almanya
21:45
04 Eylül
Bulgaristan-İspanya
21:45
04 Eylül
Hollanda-Polonya
21:45
04 Eylül
Linheştayn-Belçika
21:45
04 Eylül
Çad-Gana
16:00
04 Eylül
Angola-Libya
19:00
04 Eylül
Moritius-Cape Verde
19:00
04 Eylül
Gine Bissau-Sierra Leone
19:00
04 Eylül
Sao Tome ve Principe-Ekvator Ginesi
19:00
04 Eylül
Madagaskar-Orta Afrika Cumhuriyeti
19:00
04 Eylül
Kamerun-Swaziland
22:00
04 Eylül
Cezayir-Bostvana
22:00
04 Eylül
Tunus-Liberya
22:00
04 Eylül
Mali-Komor Adl.
22:00
05 Eylül
Arjantin-Venezuela
02:30
05 Eylül
Paraguay-Ekvador
02:30
05 Eylül
Kolombiya-Bolivya
02:30
05 Eylül
Uruguay-Peru
02:30
05 Eylül
Brezilya-Şili
03:30
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Ismael Bennacer'den Trabzonspor'a ret!

Milan'ın orta saha oyuncusu Ismael Bennacer, Trabzonspor'dan gelen teklifleri reddediyor. Karadeniz ekibinin 27 yaşındaki futbolcuyla anlaşma sağlayamadığı, ancak masada hala teklif olduğu aktarıldı.

calendar 04 Eylül 2025 09:42 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2025 09:43
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Ismael Bennacer'den Trabzonspor'a ret!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Sezona etkili bir başlangıç yapan Trabzonspor, orta saha takviyesi gerçekleştirmek için çalışmalarını hızlandırdı.

Bordo-mavililer, transfer listesinin başında yer alan Milan'ın Cezayirli yıldızından henüz olumlu bir geri dönüş alamadı.

BENNACER SICAK BAKMIYOR

Fabrizio Romano'nun edindiği bilgilere göre, Milano ekibinin orta saha oyuncusu Ismael Bennacer, Trabzonspor'dan gelen teklifleri reddediyor.

MASADA HALA TEKLİF VAR

Haberde, Karadeniz ekibinin 27 yaşındaki futbolcuyla anlaşma sağlayamadığı, ancak masada hala teklif olduğu aktarıldı.

PERFORMANSI

Milan formasıyla 178 resmi maça çıkan Bennacer, 8 gol ve 12 asist ile takımına katkı sağladı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.