Haber Tarihi: 19 Şubat 2025 11:19 - Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2025 11:19

İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? | İŞKUR Gençlik Programı'na başvuran binlerce üniversite öğrencisi, kura sonuçlarının açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. Başvuru ve sonuç açıklama tarihleri, üniversitelerin akademik takvimlerine göre farklılık gösterebiliyor. Peki, İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
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İŞKUR Gençlik Programı sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu, gündemde yer alıyor. 4 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı programla tanıtılan ve başvuruları 10 Şubat'ta başlayan İŞKUR Gençlik Programı başvuru süreci bugün sona eriyor. İŞKUR Gençlik Programı'na 6 günde 242 bin öğrenci başvurdu. Peki, İŞKUR Gençlik Programı ne zaman açıklanır 2025? İŞKUR Gençlik Programı sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, İŞKUR Gençlik Programı sonuç tarihleri... 

İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

İŞKUR Genel Müdürü Samet Güneş, programa olan yoğun ilgiyi vurgulayarak, 54 ildeki 86 üniversitede toplam 69.093 kontenjan için 242.391 başvuru alındığını belirtti. Başvuru ve sonuç açıklama süreçlerinin üniversitelere göre değişiklik gösterdiğini ifade eden Güneş, öğrencilerin kendi üniversitelerinin duyurularını ve İŞKUR'un resmi web sitesi olan genclik.iskur.gov.tr adresini düzenli olarak takip etmelerinin önemini vurguladı.

İŞKUR Gençlik Programı, üniversite öğrencilerine iş deneyimi kazandırmayı hedefleyen önemli bir fırsat sunuyor. Programa katılan öğrenciler, haftalık en fazla 3 gün çalışarak günlük 1.083 TL ödeme alabilecekler. Ayda 5 gün katılım sağlayan bir öğrenci yaklaşık 5.415 TL, 14 gün katılım sağlayan ise yaklaşık 15.162 TL gelir elde edebilecek. Ayrıca, program süresince öğrencilerin sigorta primleri de İŞKUR tarafından karşılanacak.

Sonuç olarak, İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçlarının açıklanma tarihleri üniversitelere göre farklılık gösterdiğinden, başvuru yapan öğrencilerin kendi üniversitelerinin resmi duyurularını ve İŞKUR'un resmi web sitesini düzenli olarak takip etmeleri önemlidir.


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