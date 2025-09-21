Haber Tarihi: 21 Eylül 2025 12:31 - Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2025 12:31

İŞKUR Gençlik Programı başvurusu ne zaman? Öğrencilere ek gelir fırsatı

İŞKUR Gençlik Programı'na başvuru tarihi merak konusu oldu. Üniversite öğrencilerine ayda 5 gün katılana 5 bin 415 lira, 14 gün katılana 15 bin 162 lira destek verilecek. Yeni destek paketi geçtiğimiz yıl duyurulmuş ve yürürlüğe girmişti. İşte İŞKUR gençlik programı detayları...

İŞKUR Gençlik Programı başvurusu ne zaman? Öğrencilere ek gelir fırsatı
Abone Ol
İŞKUR Gençlik Programı başvurusu üniversite öğrenciler tarafından rağbet gördü. Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından detaylandırılmıştı.

İŞKUR Gençlik Programı, ayda 5 gün katılana 5 bin 415 lira, 14 gün katılana 15 bin 162 lira verilecek. Peki, İŞKUR Gençlik Programı başvurusu ne zaman? 2026 İŞKUR Gençlik Programı başvuru bilgileri..

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

İŞKUR Gençlik Programı'na başvuru süreci, İŞKUR ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından duyurulacak.

İŞKUR Gençlik Programının, üniversite kayıtlarının sona ermesinin ardından Ekim ayında başlayacağı öngörülüyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İŞKUR GENÇLİK PROGRAMINI DUYURDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulusal İstihdam Stratejisi Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Üniversite öğrencileri için güzel haberi duyuran Erdoğan, "İŞKUR gençlik programını bugün itibari ile devreye alıyoruz. Gençler eğitimini sürdürürken kendilerini geliştirecek birçok alanda bu programa dahil olabilecek. Programda toplam 1 milyon öğrencinin istifade etmesini hedefliyoruz." dedi.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI NEDİR, KİMLER BAŞVURABİLİR?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Cep harçlıklarına kısmen de olsa destek vereceğiz. Gençlerin istihdam piyasalarına girdiklerinde daha hazırlıkları olmaları için dersler vereceğiz. Mülakat teknikleri, CV hazırlama, iş arama motivasyonuyla ilgili dersler, halkla ilişkiler, finansal okuryazarlığı gibi temel dersleri bu eğitim döneminde vereceğiz." diye konuştu.


Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Sadettin Saran'dan FB TV'ye eleştiri! Fenerbahçe Sadettin Saran'dan FB TV'ye eleştiri!
Galatasaray'da izin yok, moraller bozuk! Galatasaray Galatasaray'da izin yok, moraller bozuk!
Güneş tutulması bugün saat kaçta başlayacak, İstanbul'dan görülecek mi? Gündem Güneş tutulması bugün saat kaçta başlayacak, İstanbul'dan görülecek mi?
Kadın Futbol Süper Ligi'nde ABB FOMGET, sezona hazır Futbol Kadın Futbol Süper Ligi'nde ABB FOMGET, sezona hazır
Gaziantep FK, 4 maçtır yenilmiyor Gaziantep FK Gaziantep FK, 4 maçtır yenilmiyor
Galatasaray ile Konyaspor 49. randevuda Galatasaray Galatasaray ile Konyaspor 49. randevuda
Galatasaray, Süper Lig'de Konyaspor'u ağırlayacak Galatasaray Galatasaray, Süper Lig'de Konyaspor'u ağırlayacak
İŞKUR Gençlik Programı başvurusu ne zaman? Öğrencilere ek gelir fırsatı Gündem İŞKUR Gençlik Programı başvurusu ne zaman? Öğrencilere ek gelir fırsatı
Sadettin Saran: 'İnşallah değişimin ilk günü' Fenerbahçe Sadettin Saran: "İnşallah değişimin ilk günü"
Daha fazla göster
 Reklam 
1
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Arda Kardeşler açıklaması!
2
Xabi Alonso'dan Arda Güler açıklaması!
3
CANLI | Fenerbahçe başkanını seçiyor!
4
Kasımpaşa - Fenerbahçe: Muhtemel 11'ler
5
Okan Buruk'tan Konyaspor maçında 3 isme kesik
6
Galatasaray'da büyük kenetlenme: "1 maçla yıkılmayız"
7
Beşiktaş'ta kriz! Sergen Yalçın ne yapacak?

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.