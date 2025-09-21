İŞKUR Gençlik Programı başvurusu ne zaman? Öğrencilere ek gelir fırsatı

İŞKUR Gençlik Programı başvurusu üniversite öğrenciler tarafından rağbet gördü. Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından detaylandırılmıştı.



İŞKUR Gençlik Programı, ayda 5 gün katılana 5 bin 415 lira, 14 gün katılana 15 bin 162 lira verilecek. Peki, İŞKUR Gençlik Programı başvurusu ne zaman? 2026 İŞKUR Gençlik Programı başvuru bilgileri..



İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?



İŞKUR Gençlik Programı'na başvuru süreci, İŞKUR ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından duyurulacak.



İŞKUR Gençlik Programının, üniversite kayıtlarının sona ermesinin ardından Ekim ayında başlayacağı öngörülüyor.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İŞKUR GENÇLİK PROGRAMINI DUYURDU



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulusal İstihdam Stratejisi Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Üniversite öğrencileri için güzel haberi duyuran Erdoğan, "İŞKUR gençlik programını bugün itibari ile devreye alıyoruz. Gençler eğitimini sürdürürken kendilerini geliştirecek birçok alanda bu programa dahil olabilecek. Programda toplam 1 milyon öğrencinin istifade etmesini hedefliyoruz." dedi.



İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI NEDİR, KİMLER BAŞVURABİLİR?



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Cep harçlıklarına kısmen de olsa destek vereceğiz. Gençlerin istihdam piyasalarına girdiklerinde daha hazırlıkları olmaları için dersler vereceğiz. Mülakat teknikleri, CV hazırlama, iş arama motivasyonuyla ilgili dersler, halkla ilişkiler, finansal okuryazarlığı gibi temel dersleri bu eğitim döneminde vereceğiz." diye konuştu.







Haber ile daha fazlasına ulaşın: