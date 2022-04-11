İrfan Buz'dan Sumudica'ya küme iması

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Giresunspor'a 1-0 yenilerek bitime 6 hafta kala küme düştü.



Maç sonrası Tivibu Spor'a açıklamada bulunan İrfan Buz, "Geçmiş olsun. Çok üzgünüm. Oradaki üzüntüyü hissedebiliyorum. Kendimde bu konuda çok üzgünüm. Çok zor şartlarda biz lige çıktık. İlk senemizde ligde kaldık. Neredeyse play-off'a çıkıyorduk 1. Lig'de. Arkasından Süper lig'e çıktık. Müthiş bir sevinçti. Hep güzelliklerle geldi. Geçen sene Hamza Hoca gittikten, biz geldikten sonra zor durumdayken ligde bıraktık 45 puanla. Hatta son maçta şampiyonlukta tayin edildi bizimle. Bu senede sezon başında oynadığımız müsabakalardan sonra biz ayrıldığımız zaman Giresunspor arkamızdaydı. Başakşehir'de arkamızdaydı." dedi.



Tecrübeli teknik adam, "Biz ayrıldıktan sonra yapılan seçimle Sumudica geldi. Bu konuda pek bir şey söylemek istemiyorum. Karne ortada. Sonra transferlerde yapıldı. Ama 15 müsabakada gerekli puanlar alınmadı. Gerçekten çok üzüldük. Giresun yönetimini de tebrik ediyorum Hakan Keleş'i de tebrik ediyorum. O dönmde daha fazla mağlubiyeti olan takımdı. Ama devam etmesi istikrarı yakalamalarına neden oldu. Sonrada ligde kaldı. Ama her şey bir fırsattır. Ben inanıyorum ki Malatyspor önümüzdeki yıl doğru bir yapılanmayla Süper Lig'e çıkar Ve yakışan bir camiaya sahiptir." dedi.





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