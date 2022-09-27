İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin 'başörtüsü kurallarına uymadığı' gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra ölümü üzerine başlayan gösteriler, ülkenin birçok kentinde devam ediyor. Gösterilerin etkileri İran Milli Futbol Takımı'na da sıçradı. Bazı futbolcular protestolara milli takımdaki geleceğini hiçe sayarak destek olma kararı aldı.



AZMOUN YAŞANANLARI SERT ŞEKİLDE ELEŞTİRDİ



Futbol kariyerine Almanya Ligi (Bundesliga) ekibi Bayer Leverkusen'de devam eden ve transfer döneminde Fenerbahçe ile de anılan hücum oyuncusu Sardar Azmoun, kendi ülkesinin federasyonunun koyduğu kurallara aykırı davrandı ve sosyal medyadan konuyla ilgili bir paylaşım yaptı.



'ALLAH BENİ KAFİR EYLESİN'



Sardar Azmoun yaptığı paylaşımda, "Milli Takım'dan ihraç edilmek, İranlı bir kadının bir tutam saçının küçük bir bedeli olabilir. Bu olay asla vicdanımızdan silinmeyecek! İran'ın kadınlarını bu kadar kolay öldürdüğünüz için size yazıklar olsun. Yaşasın İranlı kadınlar! Eğer bunu yapanlar müslümansa Allah beni kafir eylesin" ifadesini kullandı.



BAŞKA FUTBOLCULAR DA DESTEK VERDİ



İran Milli Takımı'nda Sardar Azmoun dışında Mehdi Taremi, Vahid Amiri veya Karim Ansarifard da yaşananlara kayıtsız kalmadı. Söz konusu futbolcular sosyal medya hesaplarından 'kızlarımızın saçları kefenle kaplı' mesajlarını yayınlayarak olayları protesto etti.



İRAN'IN DÜNYA KUPASI GRUBU



Bu arada İran Milli Takımı, 2022 Dünya Kupası'nda İngiltere, Galler ve ABD ile rakip olacak. Protestolara destek veren futbolcularla ilgili olarak teknik direktör Carlos Queiroz'un kararı merak konusu. İran basını, söz konusu futbolcuların Dünya Kupası'nda boy gösterecek İran Milli Takımı'nda yer almasının çok zor olduğunu vurguladı.





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