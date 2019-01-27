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Inter'e deplasmanda Torino şoku!

İtalya Serie A'nın 21. haftasında Inter, deplasmanda Torino'ya 1-0 mağlup oldu.

Kaynak: Sporx.com
Inter'e deplasmanda Torino şoku!
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27 Ocak 2019 21:59
İtalya Serie A'nın 21. haftasında Torino, sahasında Inter'i konuk etti. Inter, deplasmandan eli boş döndü ve Torino'ya 1-0 mağlup oldu.

Torino'ya galibiyeti getiren tek golü 35. dakikada Armando Izzo kaydetti. Inter'de 86. dakikada Politano, direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

5 maç sonra yenilen Inter, 40 puanla 3. sırada kaldı. Torino ise puanını 30 yaptı ve 10. sıraya yükseldi.

Serie A'nın 22. haftasında Inter, sahasında Bologna'yı konuk edecek. Torino ise SPAL ile deplasmanda karşılaşacak.

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