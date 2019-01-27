İtalya Serie A'nın 21. haftasında, sahasında'i konuk etti. Inter, deplasmandan eli boş döndü ve Torino'yamağlup oldu.Torino'ya galibiyeti getiren tek golü 35. dakikada Armando Izzo kaydetti. Inter'de 86. dakikada Politano, direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.5 maç sonra yenilen Inter, 40 puanla 3. sırada kaldı. Torino ise puanını 30 yaptı ve 10. sıraya yükseldi.Serie A'nın 22. haftasında Inter, sahasında Bologna'yı konuk edecek. Torino ise SPAL ile deplasmanda karşılaşacak.