Inter şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı

İtalya Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Inter, Cagliari engelini de kayıpsız geçti ve hedefine bir adım daha yaklaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; inter.it
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Inter şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı
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11 Nisan 2021 15:28
İtalya Ligi'nde lider Inter, kümede kalma mücadelesi veren Cagliari'yi ağırladı. Mücadelede kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi Inter oldu.

Inter'e galibiyeti getiren golü 77. dakikada Matteo Darmian kaydetti.

Maçın son anlarında konuk takımın beraberlik golü bulmasına Inter kalecisi Samir Handanovic izin vermedi.

Ligde 14 haftadır yenilmeyen, arka arkaya 11. maçını kazanan Inter puanını 74'e yükseltti ve haftayı Milan'ın 11 puan önünde kapattı. Cagliari 22 puanda kaldı.

İtalya Ligi'nde gelecek hafta Inter, Napoli'ye konuk olacak. Cagliari, Parma'yı ağırlayacak.



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