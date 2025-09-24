Haber Tarihi: 24 Eylül 2025 10:01 - Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2025 10:35

Instagram çöktü mü, neden açılmıyor? 24 Eylül 2025

24 Eylül 2025 Instagram çöktü mü? sorusu platforma erişim sorunu yaşayan pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Konu ile ilgili resmi açıklama var mı? Instagram neden açılmıyor? Detaylara yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Instagram çöktü mü, neden açılmıyor? 24 Eylül 2025
24 Eylül'de Instagram'a giriş yapmakta veya akışı yenilemekte zorlanan kullanıcılar, yaşadıkları bu sorunların kaynağını merak ediyor. "Instagram çöktü mü, kapatıldı mı, erişim engeli mi geldi?" gibi sorular sosyal medya kullanıcılarının gündeminde.

Güncel hata raporu yayınlandı

24 saatlik Instagram erişim ve hata raporu yayımlandı. Paylaşılan verilere göre, son 24 saat içinde büyük çaplı ya da yaygın bir erişim sorunu kaydedilmedi. Yani genel anlamda sistemin stabil çalıştığı görülüyor.  

Instagram, WhatsApp ve Facebook kullanıcıları, "Bu platformlar ne zaman normale dönecek?" sorusuna yanıt arasa da, şu ana kadar şirketten ya da ilgili yetkililerden resmi bir açıklama yapılmış değil.
