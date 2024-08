Instagram açıldı mı? Son dakika Instagram ne zaman, saat kaçta açılacak? Instagram açılacak mı?

Instagram, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından "katalog suçlara uyumsuzluk" gerekçesiyle erişime kapatıldı. Sosyal medya platformuna yönelik bu kısıtlama hakkında yetkililerle görüşmeler devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Instagram yetkilileriyle yapılan görüşmelerin ardından istedikleri sonuca tam olarak ulaşamadıklarını ifade etti. Kullanıcılar, Instagram'ın ne zaman tekrar erişime açılacağını merak ederken, platformun engelinin bugün kaldırılıp kaldırılmayacağını sorguluyor.



Instagram açıldı mı?



Instagram erişim yasağıyla ilgili gündemdeki son dakika gelişmeleri yakından takip edilmeye devam ediyor. Dünyanın en büyük sosyal medya uygulamaları arasında yer alan Instagram, 2 Ağustos'ta Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) tarafından Türkiye'de erişime kapatıldı. Sosyal medyada içerik üreten ve kişisel hayatlarını paylaşan birçok insan ise Instagram'ın yeniden erişime açılacağı tarihi merak ediyor.



Instagram neden kapatıldı?



Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) site bilgileri sorgulama sayfasında, 2 Ağustos itibarıyla Instagram'a erişim engeli kararı alındığı kaydedilmişti. BTK kararıyla uygulanan erişim engelleme; "uyuşturucuya yönlendirme", "çocuğa karşı cinsel istismar, "intihara sevk etme", "Atatürk aleyhine işlenen suçlar", "yağma ve nitelikli yağma", "soykırım suçu", "devlete karşı savaşa tahrik" gibi suçları içine alan katalog suçlar kapsamında, Instagram paylaşımlarıyla ilgili yapılan şikayetler üzerine verildi.



Instagram ne zaman ve saat kaçta açılacak?



Instagram'ın ne zaman açılacağıyla ilgili tarih araştırmaları ve son dakika gelişmeleri, sosyal medya kullanıcıları tarafından merakla araştırılıyor. Popüler sosyal medya uygulaması Instagram'la ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Instagram, Türkiye'nin şartlarını kabul etti ve BTK erişim engelini kaldırdı. Instagram'ın erişim engeli bugün (10 Ağustos Cumartesi) saat 21.30 itibarıyla kaldırılacak.



Instagram açılma şartları nelerdir?



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, META yetkilileri ile yapılan görüşme sonrası mutabık kalınan kararları açıkladı:



"Türkiye Cumhuriyeti yasaları kapsamında, katalog suçlar arasında yer alan içeriklerin ve paylaşımların derhal kaldırılması sağlanacaktır.

Bu kapsamda, Türkiye'nin hukuk sistemine uygunluk sağlanacak ve yasaların ihlali söz konusu olduğunda hızlı ve etkili müdahale gerçekleşecektir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ait sosyal medya hesaplarının kullanıcı hakları tam olarak korunacaktır.

Hesaplar herhangi bir uyarı yapılmadan kapatılmayacaktır.

Uyarı yapılmadan kapatılan veya kilitlenen hesaplar tekrar erişime açılacak, silinen hesaplarla ilgili vatandaşlarımızın hakları gözetilerek adil bir uygulama süreci yönetilecektir.

PKK ve FETÖ gibi terör örgütlerine ait hesaplar ve bu örgütlerin lehine propaganda içeren tüm içeriklerin, META platformu tarafından kaldırılması için gerekli hassasiyet gösterilecektir."



Bakan Uraloğlu: Olumlu gelişmelerin olmasını bekliyoruz



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram yetkilileriyle yeniden bir araya gelineceğini belirterek, "Taleplerimizin karşılanması hususunda gereğini yapacaklarını umuyor, olumlu gelişmelerin olmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı. Uraloğlu, sosyal medya hesabından konuya ilişkin bilgi verdi. Katalog suçları çerçevesinde uyguladığı politikalar karşısında erişim engeli getirilen sosyal medya platformu Instagram yetkilileri ile geçen hafta bir görüşme yapıldığını anımsatan Uraloğlu, "Gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uyulması konusunda hassasiyetlerimiz iletildi. Bugün kendileriyle öğleden sonra yeniden bir araya gelinecek. Taleplerimizin karşılanması hususunda gereğini yapacaklarını umuyor, olumlu gelişmelerin olmasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Bakan Uraloğlu dün yaptığı açıklamada ise şu ifadeleri kullanmıştı: "Kanun, kurallarımız var. Epey aşama kaydettik. Artık ufak şeyler kaldı. Onlarda da mutabakata varırsak biz de bunu, vatandaşımızın önemli bölümü takip ediyor, açalım istiyoruz. Şirketin kuralı varsa ülkemizin de hassasiyetleri var. Mutabık kalınırsa anında erişim açılacak. Roblox'ta mahkemenin karalarına baktığımızda bir çocuğun muhatap olmaması gerekenleri gördük."



Bu platformların hiçbir bildirim yapmadan hesapları bloke ettiğini, kaldırabildiğini ve bazı paylaşımları komple engelleyebildiğini belirten Uraloğlu, "Sonuçta özel bir şirkettir elbette. Onun da kuralları kaideleri olacak; ama yerine göre sizin kanunlarınıza hilaf şeyler yapabiliyorlar. Dolayısıyla hani biz bunun kesinlikle sosyal medya platformlarının faaliyetlerini sürdürülmesinden yanayız; asla bir yasakçı zihniyet içerisinde değiliz." ifadelerini kullanmıştı.



Bakan Uraloğlu, Instagram ve diğer sosyal medya platformlarıyla sürekli iletişim halinde olduklarını vurgulayarak, "Bizim katalog suçları dediğimiz toplumumuzun ülkemizin hassasiyetleri dediğimiz konular var. Sürekli bildiriyoruz ve dün tekrar arkadaşlarda değerlendirdik. Biz gerçekten bir an önce çözelim istiyoruz, yeni bir sosyal medya yasaklanmasıyla ilgili bizim aktif olarak sürdürdüğümüz bir çalışma yok. Ama her halükârda takip ediyoruz her halükârda denetliyoruz. Bir çocuk oyun portalinin engellenmesiyle ilgili Adana'daki Altıncı Sulh Ceza Mahkemesinin aldığı karar gereğini biz yapmak noktasındaydık BTK olarak, onu da yaptık. Böyle bir platform olduğu ve bu kadar takipçisi olduğu benim gündemime gelmemişti; ama mahkemenin yasaklama gerekçelerine baktığımız zaman gerçekten çocuklarımızın da nelerle muhatap olduğuna hep beraber bakmamız lazım, bunlar bizim çocuklarımız. Mahkeme kararında sadece uygulama noktasındayız." ifadelerini kullanmıştı.

