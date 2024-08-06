Instagram açıldı mı, açılmayacak mı, ne zaman açılacak?

BTK tarafından erişim engeli getirilen Instagram açıldı mı sorusunun yanıtı yeni hafta itibarıyla araştırılmaya başlandı. Erişim yasağı henüz kaldırılmamış olup milyonlarca kullanıcı "Instagram ne zaman açılacak, bugün açılır mı? Instagram erişim engeli kalktı mı?" sorularına yanıt arıyor. İşte konuyla ilgili son bilgiler.



INSTAGRAM AÇILDI MI, AÇILMAYACAK MI, NE ZAMAN AÇILACAK, ERİŞİM ENGELİ KALKACAK MI?



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya platformu Instagram'da yaşanan erişim engeliyle ilgili açıklama yaptı. Uraloğlu, "Türkiye temsilcisi olan ilgili ile arkadaşlarımız görüşme halinde, net bir şekilde hassasiyetlerimiz belli, eksikler belli o eksikleri giderdikleri an diyelim ki 1 saat sonra o engeli kaldırmış olacağız. Burası bağımsız bir ülke; kanunları kuralları var, herkesin de bu kanun ve kurallara uymasını istiyoruz net olarak" dedi.



Bakan Uraloğlu, Instagram'ın erişime kapatılması hakkında, "Biz hukuk ülkesiyiz ülkemizin koyduğu kurallar var ülkeminiz değerleri hassasiyetleri var. Bu noktada kaynakları ülkemiz dışında olan ancak ülkemizde de temsilcileri bulunan, ki tamamının temsilcisi var, bazı sosyal medya platformları var. Bizim bunlardan uygulanmasını isteğimiz belli kural ve mevzuatlar var. Zaman zaman bunlara uyulmasında yaptığımız uyarılara rağmen bazı problemler görüyoruz. Bu da en son bütün uyarılımıza rağmen katalog suçları dediğimiz bir çerçeve var, o çerçeve kapsamında kendilerini uyardık; gerekli karşılığı bulmadığımız için erişim engeli getirdik. Bu bahsedilen aksaklıkları kanunumuza uymayan tarafları giderip hassasiyetlerimizi yerine getirdikleri zaman erişim yasağını kaldırmış olacağız. Biz mutlaka bunu takip ediyoruz onlarla iletişim halindeyiz, söylediğimiz birçok şeyi yerine getirdiklerini söyleyebilirim ama bazen bu karşılık bulmayabiliyor; özellikle hem kanuni hukuki olarak koyduğumuz kurallar, hem de bazı toplumsal hassasiyetlerimizi dikkate almadıkları takdirde biz de gerekli müdahaleleri yapmak zorunda kalıyoruz. Bu konuda vatandaşımızın hissiyatını da doğru yönetmeye çalışıyoruz. Türkiye temsilcisi olan ilgili ile arkadaşlarımız görüşme halinde; net bir şekilde hassasiyetlerimiz belli, eksikler belli, o eksikleri giderdikleri an diyelim ki 1 saat sonra o engeli kaldırmış olacağız. Burası bağımsız bir ülke; kanunları kuralları var, herkesin de bu kanun ve kurallara uymasını istiyoruz net olarak" ifadelerine yer verdi.



INSTAGRAM TÜRKİYE'DE NEDEN KAPATILDI?



Meta çatısı altında faaliyet gösteren Instagram'a 2 Ağustos Cuma günü itibarıyla Türkiye'de girilemiyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Instagram'a Türkiye'de bu sabah erişim engeli getirildi. Bu gelişmeyle birlikte güne uyanan milyonlarca kullanıcı Instagram'a neden girmediğini araştırmaya başladı. Öte yandan BTK, Instagram'a neden erişim engeli getirildiğini de açıkladı.



FİLİSTİN PAYLAŞIMI ENGELİ



Filistin destekçisi içeriklerin kaldırılıp İsrail destekçisi mesajlara dokunulmaması, Haniye suikastı sonrası başsağlığı mesajlarının engellenmesi de Instagram'a erişim engeli getirilmesinde etkili oldu. Türk kullanıcıların yaptıkları bazı paylaşımları kaldıran ya da engelleyen platformun, farklı ülkelerdeki benzer paylaşımlara ses çıkarmaması üzerine BTK resen harekete geçti. BTK yetkililerinden edinilen bilgiye göre, karar platformun katalog suçlara ilişkin düzenlemelere uymaması nedeniyle alındı.



TEMSİLCİLİĞE LİSTE VERİLDİ



Instagram'a Atatürk'e hakaret, askerin şehit edilme görüntüleri, cinsel içerik, çocuk istismarı, fuhuş, kumara yönlendirme gibi pek çok konuda yapılan paylaşımların kaldırılması talepleri iletildi. Bu içeriklere ilişkin Instagram temsilcisine bir liste verildi. Söz konusu içerikler kaldırılmadan erişim engeli kararına son verilmeyeceği iletildi.



KATALOG SUÇLAR NELER?



5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) 100/3 hükmünde yer alan katalog suçlar şunlar: "Soykırım ve insanlığa karşı suçlar, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti, kasten öldürme, kasten yaralama ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış kasten yaralama, işkence, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, hırsızlık ve yağma, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, düşmanla işbirliği yapmak, devlete karşı savaşa tahrik, düşman devlete maddi ve mali yardım, cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı, silah kaçakçılığı suçları, banka yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile diğer mensupları tarafından işlenen zimmet suçu, kasten orman yakma suçu, kültür ve tabiat varlıklarını haksız olarak yurtdışına çıkarma suçu, kaçakçılık suçlarının tamamı, sağlık personeline yönelik işlenen kasten yaralama suçu."



INSTAGRAM HANGİ ÜLKELERDE KAPALI?



ÇİN



Bütün batı menşeili sosyal medya uygulamalarını yasaklayan Çin'de Facebook, Instagram ve X'in benzerleri ve Çin merkezli uygulamalar kullanılabiliyor.



KUZEY KORE



Dünyanın en kapalı ülkelerinden biri olan Kuzey Kore'de bütün sosyal medya platformları kullanıma kapalı.



İRAN



İran'da yıllardır birçok sosyal medya platformuna erişim sağlanamıyor. Ülkede yaşayanlar VPN gibi yollar ile bu yasakları deliyor.



TÜRKMENİSTAN



Türkmenistan'da popüler sosyal medya platformları yasaklı durumda.



RUSYA



Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşla birlikte Rusya, X, Facebook, LinkedIn ve Instagram gibi sosyal medya platformlarına erişim engeli getirdi.

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