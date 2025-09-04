04 Eylül
Kazakistan-Galler
17:00
04 Eylül
Gürcistan-Türkiye
19:00
04 Eylül
Litvanya-Malta
19:00
04 Eylül
Lüksemburg-Kuzey İrlanda
21:45
04 Eylül
Slovakya-Almanya
21:45
04 Eylül
Bulgaristan-İspanya
21:45
04 Eylül
Hollanda-Polonya
21:45
04 Eylül
Linheştayn-Belçika
21:45
04 Eylül
Çad-Gana
16:00
04 Eylül
Angola-Libya
19:00
04 Eylül
Moritius-Cape Verde
19:00
04 Eylül
Gine Bissau-Sierra Leone
19:00
04 Eylül
Sao Tome ve Principe-Ekvator Ginesi
19:00
04 Eylül
Madagaskar-Orta Afrika Cumhuriyeti
19:00
04 Eylül
Kamerun-Swaziland
22:00
04 Eylül
Cezayir-Bostvana
22:00
04 Eylül
Tunus-Liberya
22:00
04 Eylül
Mali-Komor Adl.
22:00
05 Eylül
Arjantin-Venezuela
02:30
05 Eylül
Paraguay-Ekvador
02:30
05 Eylül
Kolombiya-Bolivya
02:30
05 Eylül
Uruguay-Peru
02:30
05 Eylül
Brezilya-Şili
03:30
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

İlkay Gündoğan transferinde dikkat çeken detay!

Galatasaray'ın yeni transferi İlkay Gündoğan'ın, Manchester City'deki alacaklarından vazgeçtiği ve Avrupa'dan gelen yüksek teklifler yerine sarı-kırmızılı formayı tercih ettiği öğrenildi.

calendar 04 Eylül 2025 11:29
Haber: Sözcü, Fotoğraf: X.com
Galatasaray'ın kadrosuna kattığı İlkay Gündoğan'ın transfer sürecine dair yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Deneyimli orta saha oyuncusu, Manchester City ile sözleşmesini sonlandırırken kulüpten alacaklarını bıraktı. Ayrıca Avrupa'dan gelen yüksek maliyetli tekliflere rağmen Galatasaray'ı tercih etti.

"SENİ ARAYACAĞIM"



Başkan Dursun Özbek'in, haziran ayında Türkiye'ye gelen Gündoğan'a "Seni arayacağım" diyerek süreçte bilgilendirme yaptığı aktarıldı. Sarı-kırmızılı yönetim, Victor Osimhen transferi ve Leroy Sane görüşmeleriyle ilgilenirken, İlkay'dan sabırlı olmasını istedi.

Transferin son günlerinde Galatasaray yönetimi, 35 yaşındaki futbolcuya resmi teklifini yaptı. Gündoğan, City'deki alacaklarını geride bırakıp Galatasaray'ın yıllık 4.5 milyon euro'luk teklifini kabul ederek sarı-kırmızılı formaya imza attı.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
