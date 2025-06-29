Ilia Topuria'dan tarihi zafer!

Gürcü asıllı İspanyol dövüşcü Ilia Topuria, UFC Tüy Sıklet şampiyonluğunu kazandıktan sonra gözünü bir üst siklete dikti ve tarihi bir zafere imza attı.



YENİ ŞAMPİYON



UFC 317 gecesinin ana mücadelesinde Charles Oliveira'yı nakavt eden Ilia Topuria, UFC Hafif Siklet kemerini beline taktı.



PADDY OKTAGONA GELDİ!



Karşılaşmanın sonunda Paddy Pimblett, oktagona gelerek Ilia Topuria ile yüzleşti. Topuria ve Pimblett birbirlerine hakaret ettikten sonra ikili, oktagonu terk ettiler.







