Golden State Warriors'ın veteran oyuncusu Andre Iguodala, Brooklyn Nets süperstarı Kyrie Irving'in NBA tarihindeki "en iyi dördüncü" point guard olduğunu söyledi.



The Athletic'den Sam Amick, yakın zamanda kaleme aldığı bir makalesinde Igoudala'nın Kyrie'ye gösterdiği saygıyı ve geçen ayki yorumlarının arkasında olduğunu belirterek, tüm zamanların en iyi 20 oyuncusu arasında olduğunu söylediğini paylaştı:



"Andre Iguodala ve ben şu konuda hemfikiriz: Kyrie Irving, ister NBA'in 75. yıl dönümü takımı, isterse The Athletic'in yayınladığımız sıralamaları olsun, tüm zamanların en iyi 75 NBA oyuncusu listesinde yer almayı hak ediyor.



Ama Golden State veteranının 20 Ekim'de Twitter'da iddia ettiği gibi en iyi 20 oyuncu arasında yer alması gerektiği? İşte o çılgınca.



Bunu yüzüne de söylediğimde, Iguodala, 'Hayır, değil. Ondan daha iyi 20 adam söyle. Beklerim. Zamanım var.' dedi."



"SADECE ÜÇ ADAM VAR"



Tüm zamanların en iyi point guardları söz konusu olduğunda, 36 yaşındaki oyuncu bu kategoride Kyrie'nin üzerinde sadece üç oyuncunun yer aldığını söyledi:



"Sadece point guardlardan gidebiliriz. Kyrie'den daha iyi olduğu argümanını ortaya koyabileceğin sadece üç point guard var. Magic Johnson, Steph Curry ve Isiah Thomas. Bu adamlar Kyrie'den daha iyi diyebilirsin. Dördüncü Chris Paul olabilir. Ama ben Kyrie diyeceğim. Lakin insanlar Kyrie'nin yeteri kadar oynamadığını falan söyleyeceklerdir."



Irving, New York City'de kapalı eğlence yerlerinde zorunlu olan KOVID-19 aşısını yaptıramadığı için, bu sezon Nets için henüz forma giymiş değil.