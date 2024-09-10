İBB burs başvurusu ne zaman başlayacak? 2024-2025

2024-2025 İBB burs başvurularının ne zaman başlayacağı, binlerce öğrencinin gündeminde yer almaya başladı. İstanbul'da okuyan ihtiyaç sahibi öğrencilere tanımlanacak olan İBB bursları için başvuru tarihleri merak ediliyor. Peki, 2024-2025 İBB burs başvurusu ne zaman başlayacak?



İBB BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?



İBB tarafından üniversite öğrencilerine, 'Genç Üniversiteli' kampanyası adıyla burs verilecek



"Genç Üniversiteli" Eğitim desteğinin başvuru tarihi henüz belli olmadı.



2023 yılında başvurular 26 Eylül itibariyle başlamıştı.



Konuya dair İBB'den resmi açıklama gelince haberimizde yer vereceğiz.



İBB BURS BAŞVURU NASIL YAPILIR?



İBB burs başvuruları İstanbul Senin uygulaması üzerinden gerçekleştiriliyor.



Eğitim yardımı başvurularınızı ve evrak işlemlerinizi web sayfamız gencuniversiteli.ibb.istanbul veya İstanbul Senin uygulamamız üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.



İBB BURS BAŞVURU ŞARTLARI



Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak



Öğrencinin İstanbul'da öğrenim görüyor olması veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi *



Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora öğrencisi olmak



Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak



Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak



Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması



Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak

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