Hurda araç teşvik yasası çıktı mı? 24 Ocak 2025

2024 yılında sıkça konuşulan hurda araç teşviki, 2025 yılında yeniden gündeme geldi. Özellikle 25 yaş ve üzeri araç sahiplerini ilgilendiren hurda teşviki ve ÖTV indirimi, TBMM'ye sunulan bir kanun teklifiyle yeniden tartışılmaya başlandı. Peki, hurda teşvik yasası çıktı mı? 2025 yılında hurda teşviki ve ÖTV'siz araç alım imkanı gelecek mi?

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir tarafından sunulan teklif, 25 yaş ve üzeri araçların trafikten çekilerek ekonomiye kazandırılmasını hedefliyor. Teklifte, hurdaya çıkarılan araçların yerine Türkiye'de üretilen yeni araçların ÖTV'siz alınabilmesi öngörülüyor. Bu teklif, 3 milyondan fazla vatandaşı ilgilendiriyor.

TÜİK verilerine göre, Türkiye'de trafiğe kayıtlı araçların yaş ortalaması 14,5 olarak belirlenirken, araçların yüzde 25'i 21 yaşından büyük. Yaşı ilerlemiş araçlar, hem çevre kirliliğine neden oluyor hem de trafikte güvenlik riski oluşturuyor. Bu nedenle hurda teşviki, çevre, ekonomi ve trafik güvenliği açısından büyük önem taşıyor.

Teklif kapsamında, Türkiye'de üretilen 12 farklı modelin ÖTV'siz satın alınabileceği belirtiliyor. Bu modeller arasında Togg T10X, Toyota CH-R, Hyundai Bayon, Hyundai i20, Hyundai i10, Ford Tourneo Custom, Ford E-Transit, Ford Transit, Fiat Fiorino, Fiat Egea Cross, Fiat Egea ve VW Transporter yer alıyor.

TBMM'ye sunulan bir diğer teklif ise ticari araç alacak şoför esnafını ilgilendiriyor. Bu teklifte, geçimini tek araçla sağlayan şoför esnafının 10 yıl boyunca ÖTV ve KDV'siz araç alabilmesi öneriliyor. Bu durum, özellikle ticari araç sahiplerinin yeni araçlara geçişini kolaylaştırabilir.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, hurda araç teşvik yasasının yeniden gündeme alınması gerektiğini vurguladı. Palandöken, "Ülkemizdeki araçların ortalama yaşı 14,5'in üzerinde. Bu araçlar ekonomik ömürlerini doldurmuş durumda. Çevreye ve ekonomiye zarar veren bu araçların hızla trafikten çekilmesi gerekiyor" dedi.

Hurda araç teşviki, Türkiye'de ilk kez 2003 yılında uygulandı. Bu teşvikle birlikte eski araçların trafikten çekilmesi ve yeni araç satışlarının artırılması hedeflendi. 2010, 2012, 2017 ve 2019 yıllarında da benzer teşvikler uygulandı. Ancak 2019 yılından bu yana hurda teşviki ve ÖTV indirimi uygulanmıyor.

Hurda teşvik yasası henüz resmen yürürlüğe girmedi. Ancak TBMM'ye sunulan teklifler, 2025 yılında hurda teşviki ve ÖTV indiriminin yeniden gündeme gelebileceğini gösteriyor. Vatandaşlar, bu teşviklerin hayata geçmesini beklerken, çevre, ekonomi ve trafik güvenliği açısından atılacak bu adımlar büyük önem taşıyor.