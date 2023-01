How I Met Your Father 2. sezon ne zaman? How I Met Your Father hangi platformda?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

How I Met Your Father'ın 2. sezonu ilki gibi bir şeyse, efsane olacak. Hazır olun çünkü Hulu, How I Met Your Mother spin-off şovunun 2. sezonunu, ilk sezonunun yayınlanmasından sadece bir ay sonra, Şubat 2022'de yeşil ışık yaktıktan sonra 24 Ocak'ta resmen yayınladı.Sezon 2'nin Hulu platformuna düşmesine sayılı günler kaldı. İkinci sezon 24 Ocak'ta yayınlanmaya başlayacak ve hayranları kesinlikle 1. Sezondan daha uzun süre meşgul edecek. OG dizisinin her sezonunda yaklaşık 20 bölümü olduğu gibi, How I Met Your Father 2. Sezonu da bu sefer bölüm sayısını ikiye katladı. .Hilary Duff liderliğindeki dizi, 2014'te sona eren Neil Patrick Harris ve Josh Radnor başrollü CBS'nin sevilen dokuz sezonluk komedisinin hayranlarında nostalji uyandırdı.Başarısının bir sonucu olarak, karakterlerin yaşamları "daha yeni gelişmeye başlıyor", bu nedenle Hulu Originals'ın Senaryolu İçerik Başkanı Jordan Helman, "bu grubun yolculuğunun daha fazlasını izleyicilerimize çok büyük bir ikinci sezonla ulaştırmaktan heyecan duyuyor." dedi.CBS'nin How I Met Your Mother'ın bağımsız bir devamı niteliğinde olan cinsiyet yan ürünü dizisi, Sophie adlı bir kadının (2022 zaman çizelgesinde Duff ve gelecekte Kim Cattrall tarafından canlandırılıyor) oğluna söylediği gibi orijinal dizinin olay örgüsünü tersine çeviriyor.How I Met Your Father 2. sezon için resmi bir hikaye bilinmezken, 1. sezonun son bölümünün nasıl kaldığı göz önüne alındığında varsayılabilecek birkaç olay örgüsü noktası var.Yeni başlayanlar için, Sophie ve Jesse'nin ilişkisine ne olacak? Jesse duygularını çok erken mi itiraf etti? Sophie, ilişkilerini sabote ettikten sonra onunla arasını düzeltmek için çok mu bekledi? Jesse eski sevgilisini öpmeli miydi? Bunlar cevap bulmamız gereken sorular!Sophie ve Jesse'nin ilişki dramına ek olarak, çözülmesi gereken başka romantik sorunlar da var - çocuk sahibi olma konusundaki farklı görüşleri nedeniyle işleri iptal eden Valentina ve Charlie gibi. Ayrıca Ellen bir iş (ve bir randevu!) bulur, Sid ve Hannah evlenir ve Sophie beklenmedik bir şekilde Ian'la karşılaşır.Ayrıca, oyuncu kadrosuna yeni gelenler ve sürpriz konuk görünümleri, olay örgüsünün sezon boyunca çeşitli dönüşler ve dönüşler almasına olanak tanır. Sanırım arkamıza yaslanıp rahatlamamız ve teoriler üretmeye devam etmemiz gerekecek!1. sezonun ana oyuncu kadrosundaki herkes, How I Met Your Father'ın ikinci bölümünde rollerini yeniden üstlenecek. Bu, Duff'ın Sophie'nin 2022 versiyonu olarak geri döndüğü ve Cattrall'ın gelecekteki Sophie muadili olacağı anlamına geliyor.Çekirdek arkadaş grubu, Jesse rolünde Chris Lowell, Valentina rolünde Francia Raisa, Charlie rolünde Tom Ainsley, Ellen rolünde Tien Tran ve Sid rolünde Suraj Sharma ile geri dönüyor. Josh Peck ayrıca müdür yardımcısı Drew rolünü yeniden canlandırmaya hazırlanıyor.Yeni kadro üyelerine gelince, Love'dan Michael Cimino , Victor'un şovun ikinci sezonunda How I Met Your Father ile ilk çıkışını yapması planlanıyor .Yeni ve geri dönen oyuncu kadrosuna ek olarak, How I Met Your Father'da tanıdık yüzler tarafından da birkaç sürpriz görünüm vaat ediyor. Aslında How I Met Your Mother'dan Neil Patrick Harris, Hulu spin-off'unun 2. sezon galasında bir kamera hücresiyle rolünü tekrar canlandırdığında sürprizleri başlattı.Ortak yaratıcı Elizabeth Berger, TV Line'a "Onu geri getirmek istedik ve karakterine ve Barney'i çok seven hayranlara sadık kalmasını istedik" dedi. "Ama aynı zamanda bizim zamanımızda mantıklı bir şekilde şovumuzda yer almasını istedik, bu yüzden Zoom'un tamamı, tüm bunları nasıl harmanlayabileceğimiz ve ona ve şova mümkün olan en iyi şekilde nasıl hizmet edebileceğimiz hakkında konuşmaya harcandı." dedi.