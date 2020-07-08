Hatayspor'da Mehmet Altıparmak: 'Adana'dan şampiyon döneceğiz'

TFF 1. Lig'in lideri Hatayspor'un teknik direktörü Mehmet Altıparmak, pazar günü deplasmanda yapacakları Adanaspor maçını kazanarak bitime bir hafta kala şampiyonluğa ulaşmak istediklerini söyledi.



Ligde 23 haftadır liderliğini sürdüren bordo-beyazlılar, geçen hafta Keçiörengücü maçında 90+4'te bulduğu golle 3 puanı hanesine yazdırıp Süper Lig yolunda elde ettiği avantajı, Adanaspor deplasmanında taçlandırmayı hedefliyor.



Pazar günü 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda, küme düşmesi kesinleşen turuncu-beyazlı ekiple karşılaşacak Hatayspor, kazandığı takdirde diğer sonuçlara bakmadan sezonun bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.



Kentin 53 yıllık Süper Lig özlemini dindirmeye çok yaklaşan Hatayspor, taraftarını ligin bitimine bir hafta kala sevindirmeyi amaçlıyor.



- "Adana'dan şampiyon döneceğiz"



Teknik direktör Mehmet Altıparmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen hafta oynadıkları ve son dakikalarda atılan golle galip geldikleri Keçiörengücü maçını "unutulmaz" diye tanımladı.



53 yıldır Süper Lig'i bekleyen Hatay'a şampiyonluğu getireceklerini dile getiren Altıparmak, şunları söyledi:



"Pazar günü Adanaspor maçını kazanacağız ve Adana'dan şampiyon döneceğiz. Hatay'daki meşhur köprümüzde o kutlamaları yapacağız. Bu saatten sonra sahada kimin oynadığı ve ne yaptığı hiç önemli değil. 1,5 milyon Hataylı ile beraber sahada olacağız ve öyle maç oynayacağız çünkü bu böyle bir maç. Bu maçta kimin ne yaptığı önemli değil. Taktik, teknik de aslında çok önemli değil çünkü son maç. Bir tek şey var kazanmak ve şampiyon dönmek. Oyuncularım bunun bilincinde, bizler bunun bilincindeyiz."



Şehrin şampiyonluk için kenetlendiğini görmenin mutluluğunu yaşadığını anlatan Altıparmak, kendilerine destek veren taraftarlara teşekkür etti.



Altıparmak, kart cezalısı orta saha oyuncusu Alican Özfesli dışında takımda eksik oyuncu bulunmadığını sözlerine ekledi.



