Hatayspor'un konuğu Antalyaspor

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon istikrarlı bir görüntü çizen Atakaş Hatayspor, bu hafta Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hatayspor'un konuğu Antalyaspor
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19 Kasım 2021 11:27
Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek.

Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

Bordo-beyazlılar, ligde oynadığı 12 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 23 puanla 2. sırada bulunuyor.

Ligde 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgisi bulunan Fraport TAV Antalyaspor ise 15 puanla 14. sırada yer alıyor.

Fraport TAV Antalyaspor maçı öncesi cezalı oyuncusu bulunmayan Hatayspor'da sakatlığı süren Onur Ergün karşılaşmada forma giyemeyecek.


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