Hatayspor, Selimcan Temel'i transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Selimcan Temel'i kadrosuna kattığı duyurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hatayspor, Selimcan Temel'i transfer etti
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22 Ocak 2022 16:28
Spor Toto Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, 21 yaşındaki ön libero Selimcan Temel'i kadrosuna kattı.

Bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Son olarak İnegölspor forması giyen ön libero Selimcan Temel ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladık. Selimcan Temel'e ve kulübümüze hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Selimcan Temel'in Hatay'da takımla çalışmaya başladığı belirtildi.

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