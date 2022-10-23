Hatayspor, Beşiktaş'ı ağırlayacak

Süper Lig'in 11. haftasında Hatayspor, sahasında Beşiktaş'ı yönetecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hatayspor, Beşiktaş'ı ağırlayacak
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23 Ekim 2022 13:47
Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında pazartesi günü Beşiktaş'ı ağırlayacak.

Yeni Hatay Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Ligde 9 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 6 yenilgiyle 7 puan toplayan ve 18. sırada yer alan Atakaş Hatayspor, çıkış yakalamak için Beşiktaş karşısında galibiyet arayacak.

Bugün yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak bordo-beyazlı ekipte, sakatlığı süren Kevin Soni ve kart cezalısı Simon Falette maçta forma giyemeyecek.

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