Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında pazartesi günü Beşiktaş'ı ağırlayacak.
Yeni Hatay Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek.
Ligde 9 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 6 yenilgiyle 7 puan toplayan ve 18. sırada yer alan Atakaş Hatayspor, çıkış yakalamak için Beşiktaş karşısında galibiyet arayacak.
Bugün yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak bordo-beyazlı ekipte, sakatlığı süren Kevin Soni ve kart cezalısı Simon Falette maçta forma giyemeyecek.
Yeni Hatay Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek.
Ligde 9 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 6 yenilgiyle 7 puan toplayan ve 18. sırada yer alan Atakaş Hatayspor, çıkış yakalamak için Beşiktaş karşısında galibiyet arayacak.
Bugün yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak bordo-beyazlı ekipte, sakatlığı süren Kevin Soni ve kart cezalısı Simon Falette maçta forma giyemeyecek.
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