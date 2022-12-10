Hatay, Bursa'yı evinde yıktı!

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 12. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor, sahasında Bursa Büyükşehir Belediyespor,'u 3-2 mağlup etti.
Salon: Hatay Merkez
Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Kadir Girente
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Berkan Bozan, Cafer Kirkit, Burhan Zorluer, Furkan Aydın, Fatih Eren Uğur, Miskevich (Gjorgiev, İsmail Koçak, Batuhan Yurdagül, Bucko, Çağatay Zeka Kır)
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Radke, Gökhan Gökgöz, Emre Batur, Halit Kurtuluş, Metin Toy, Bahov (Emre Berat Fırat, Caner Ergül, Fatih Cihan)
Setler: 21-25, 25-16, 13-25, 25-19,15-11
Süre: 126 dakika (29, 27, 22, 28, 20)
Salon: Hatay Merkez
Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Kadir Girente
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Berkan Bozan, Cafer Kirkit, Burhan Zorluer, Furkan Aydın, Fatih Eren Uğur, Miskevich (Gjorgiev, İsmail Koçak, Batuhan Yurdagül, Bucko, Çağatay Zeka Kır)
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Radke, Gökhan Gökgöz, Emre Batur, Halit Kurtuluş, Metin Toy, Bahov (Emre Berat Fırat, Caner Ergül, Fatih Cihan)
Setler: 21-25, 25-16, 13-25, 25-19,15-11
Süre: 126 dakika (29, 27, 22, 28, 20)
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