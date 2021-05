Hasan Kartal: 'Başakşehir'i yeneceğimizi düşünüyorum'

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, 15 Mayıs Cumartesi günü oynayacakları Medipol Başakşehir'i yenip ligi galibiyet ile sonlandırmak istediklerini söyledi.



Kartal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sezon ligde bazı maçların kendisini çok üzdüğünü, özellikle iç sahada son oynadıkları Helenex Yeni Malatyaspor maçında 4-0 kaybetmelerinin kendilerine yakışmadığını belirtti.



Oyuncularla Malatya mağlubiyeti sonra konuştuklarını ve Gaziantep deplasmanında 5-4'lük bir galibiyet ile döndüklerini ifade eden Kartal, "İstanbul Başakşehir maçını kazanacağımızı düşünüyorum. Başakşehir maçını kazanıp ligi galibiyet ile kapatacağımızı düşünüyorum. İnşallah umduğumuz gibi olur. Çünkü her şey sadece galibiyet değil, şehrin havası var. 12. sırada olmamız önemli değil. Her maça çıktığımızda arkamızda bizi bekleyen, sonucu bekleyen sevinecek bir kitlemiz, Rize, taraftar var." ifadelerini kullandı.



TFF'YE YABANCI FUTBOLCU ÇAĞRISI



Kartal, gelecek senenin planlaması için çalışmalara başladıklarını ancak Türkiye Futbol Federasyonunun yabancı kararını bir an önce açıklamasını beklediklerini vurguladı.



Takımda bir çok yabancının sözleşmesinin bittiğini kaydeden Kartal, bu konuda Sportif Direktör Yılmaz Bal ve Teknik Direktör Bülent Uygun'un ortak çalışma yürüttüklerini kaydetti.