Hasan Çavuşoğlu: 'En az yabancıyı biz oynatıyoruz'

Alanyaspor'da Başkan Hasan Çavuşoğlu, Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettikleri maçı değerlendirdi.



Alanyaspor Başkanı açıklamalarında; "Çok stresli bir maç oldu her iki taraf için de. İki takım da maça iyi başlamadı ama tabi biz penaltı golüyle 1-0 mağlup duruma düştük, penaltıydı zaten. Beraberliği sağladık, Galatasaray eksik kaldıktan sonra bizim takımda biraz stres ve panik oldu ama toparladılar. Galatasaray güçlü bir takım, buradan puan almak kolay değil. İlk defa burada galip geldik, oyuncularımı ve teknik ekibi tebrik ediyorum. Galip gelen biz olduğumuz için, liderliği de geri aldık ve bizim için kazançlı bir hafta oldu. Galatasaray gibi bir camiadan burada puan almak kolay değil. Geçen sene de son maçta burada tek kale maç olmuştu, penaltı golüyle mağlup olmuştuk. Mutluyuz, teşekkür ederiz." dedi.



Alanya başkanı açıklamalarının devamında; "Süper Lig'de en az yabancıyla oynayan biziz, 10 yabancımız var. Hem bütçeyi, hem yabancı oyuncu sayısını düşürdük. Büyüklerin 1-2 yabancı oyuncu bütçesine denk bizim bütçemiz. İyi şeyler yapmaya, Süper Lig'e renk katmaya çalışıyoruz." dedi.



