New York Knicks forveti Josh Hart, Knicks'ten Philadelphia 76ers'la sözleşme imzalamadan önce Kyle Lowry'yi kovalamasını istediğini açıkladı.



Lowry Şubat ayında buy-out pazarından 76ers'la sözleşme imzalamış olsa da, Hart yakın zamanda yaptığı açıklamada Knicks'ten bu süreç öncesinde Lowry'yi çağırmasını istediğini söyledi:



"Evet ona mesaj atmıştım. 'Gel bizimle oyna' demiştim. Ama tabii ki bu olmadı."



Playofflar için mücadele eden takımlardan biri olan 76ers, Joel Embiid'in sakatlığı sonrasında sıralamalarda ciddi bir düşüş yaşamış durumda (sekizinci sıra). Ekip, 2023-24 sezonunun bir noktasında Doğu Konferansı'nın zirvesine yakın bir konumdaydı.



Knicks ise konferans dördüncüsü konumunda yer alırken, Hart maç başına 9,1 sayı, 8,0 ribaund, 3,6 asist ve 0,9 top çalma ortalamaları yakalıyor.



Lowry bu sezon 76ers formasıyla çıktığı 12 maçta 8.6 sayı, 4.8 asist ve 3.3 ribaund ortalamaları yakaladı.





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