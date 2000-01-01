Hamilton'ın, Jordan anısı: "Rip, oyununa bunu ekle!"

Eski Detroit Pistons yıldızı Richard Hamilton, eski takım arkadaşı Michael Jordan'ın orta mesafe oyununa nasıl ilham verdiğiyle ilgili bir hikaye anlattı.



Jordan, NBA tarihindeki en ölümcül orta mesafe şutuna sahip oyuncu olarak biliniyor. Onun bu alandaki ustalığı, kendisinden sonra gelen nesil olan Kobe Bryant, Dwyane Wade ve Richard Hamilton da dahil olmak üzere bir sürü şutör guardı etkilemiş ve ilham vermişti.



Hamilton, Washington Wizards'ta Jordan'ın takım arkadaşıyken, halen elit düzeydeki orta mesafe oyununu şekillendirmeye yardım ettiği için, kendisinin fikirlerini dinleme fırsatı da bulmuştu.



"SAVUNMASI EN ZOR HAREKET, BUDUR"



Bleacher Report'daki bir Soru-Cevap oturumunda, Rip'ten en iyi Jordan hikayesini paylaşması istendi ve Hamilton, MJ'in kendisini orta mesafe oynamaya zorladığını hatırladı:



"GOAT ile, çocukken örnek aldığım adamla oynama fırsatı bulan bir çocuktum. En çok hatırladığım şey, antrenmanda ona karşı oynadığımız anlardı. İnsanlar orta mesafe oyunuma bakıyor ve tüm zamanların en iyilerinden birine sahip olduğumu söylüyorlar, ancak bunların çoğu MJ ile yapılan antrenmanlardan gelmiştir."



"Bir keresinde ona karşı oynadığımı hatırlıyorum ve potaya doğru giderken topu iki kez sertçe yere vurup, kaldırıp atmıştı ve bana 'Rip, bunu oyununa ekle' demişti. 'Bu, basketbol oyununda savunması en zor harekettir.' 'Neden?' demiştim. O da 'Çünkü savunmayken, geriye doğru adım atarlar ve şutunu engellemek için en yüksek noktaya sıçrayamazlar, dengeleri hep bozuk olur, sen ise hep dengede kalırsın.' demişti. Tüm ligdeki insanlar bana 'Orta mesafe oyununu nasıl bu kadar geliştirdin?' diyordu. Michael Jordan'dan edindiklerim sayesinde olmuştu. İki sene, Washington'da onun yanında olma fırsatından ötürüydü."



