Halkbank 18'de 18 yaptı!

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 18. haftasında Halkbank, deplasmanda RAMS Global Cizre Belediyespor'u 3-1 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Halkbank 18'de 18 yaptı!
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03 Şubat 2024 16:10
Son güncelleme 03 Şubat 2024 16:12
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 18. haftasında Halkbank, deplasmanda RAMS Global Cizre Belediyespor'u 3-1 yendi.

Bu sonuçla birlikte Halkbank, 18. maçından da galip ayrıldı.

Salon: Cizre

Hakemler: Ramazan Demiröz, Alper Uğurten

RAMS Global Cizre Belediyespor: Melih Sıratça, Danilov, Halil İbrahim Kurt, Far, Mejias, Ömer Furkan Dur (Semih Çelik, Görkem Yazgan, Hakan Polat)

Halkbank: Ngapeth, Doğukan Ulu, Abdel-Aziz, Mirza Lagumdzija, Mert Matic, Ma'a (Volkan Döne, Deniz İvgen, İzzet Ünver, Yunus Emre Tayaz)

Setler: 22-25, 23-25, 25-20, 22-25

Süre: 108 dakika (24, 28, 29, 27)

 

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