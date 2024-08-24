Hakan attı, Inter kazandı

Inter, sahasında Lecce'yi 2-0 mağlup etti. Inter'in ikinci golünü penaltıdan Hakan Çalhanoğlu attı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Hakan attı, Inter kazandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Ağustos 2024 23:44
İtalya Serie A ikinci hafta karşılaşmasında Inter, sahasında Lecce'yi konuk etti. Inter, Giuseppe Meazza'daki maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Inter'e galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Matteo Darmina ve 70. dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu attı.

Inter'de Hakan Çalhanoğlu, 11'de başladığı ve gol attığı maçta 82. dakikada oyundan çıktı.

Bu sonucun ardından Inter, ligde 4 puana yükseldi. Lecce iki hafta sonunda puanla tanışamadı.

Inter, ligde gelecek hafta Atalanta'yı ağırlayacak. Lecce, Cagliari'yi konuk edecek.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery