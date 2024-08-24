İtalya Serie A ikinci hafta karşılaşmasında Inter, sahasında Lecce'yi konuk etti. Inter, Giuseppe Meazza'daki maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.



Inter'e galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Matteo Darmina ve 70. dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu attı.



Inter'de Hakan Çalhanoğlu, 11'de başladığı ve gol attığı maçta 82. dakikada oyundan çıktı.



Bu sonucun ardından Inter, ligde 4 puana yükseldi. Lecce iki hafta sonunda puanla tanışamadı.



Inter, ligde gelecek hafta Atalanta'yı ağırlayacak. Lecce, Cagliari'yi konuk edecek.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU