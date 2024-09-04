Hakan Akkaya, yarı final maçını kaybetti!

Paris'te tekerlekli sandalye eskrimde milli sporcu Hakan Akkaya, erkekler flöre A kategorisinde yarı final maçını kaybetti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hakan Akkaya, yarı final maçını kaybetti!
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04 Eylül 2024 21:35
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda tekerlekli sandalye eskrimde milli sporcu Hakan Akkaya, erkekler flöre A kategorisinde yarı finalde İtalyan rakibine yenildi.

Grand Palais'te düzenlenen eskrim müsabakalarında milli sporcu, yarı finalde İtalya'dan Matteo Betti'yle karşılaştı.

Rakibine 15-9 yenilen milli sporcu, final şansını kaybetti. Hakan Akkaya, bronz madalya maçına çıkabilmek için İtalya'dan Emanuele Lambertini ile repesaj turunda karşı karşıya gelecek.

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