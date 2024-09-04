Hakan Akkaya, yarı final maçını kaybetti!

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda tekerlekli sandalye eskrimde milli sporcu Hakan Akkaya, erkekler flöre A kategorisinde yarı finalde İtalyan rakibine yenildi.
Grand Palais'te düzenlenen eskrim müsabakalarında milli sporcu, yarı finalde İtalya'dan Matteo Betti'yle karşılaştı.
Rakibine 15-9 yenilen milli sporcu, final şansını kaybetti. Hakan Akkaya, bronz madalya maçına çıkabilmek için İtalya'dan Emanuele Lambertini ile repesaj turunda karşı karşıya gelecek.
Grand Palais'te düzenlenen eskrim müsabakalarında milli sporcu, yarı finalde İtalya'dan Matteo Betti'yle karşılaştı.
Rakibine 15-9 yenilen milli sporcu, final şansını kaybetti. Hakan Akkaya, bronz madalya maçına çıkabilmek için İtalya'dan Emanuele Lambertini ile repesaj turunda karşı karşıya gelecek.
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