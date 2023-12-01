Hafta sonu nasıl yazılır? 2023 TDK'ya göre hafta sonu mu, haftasonu mu?

"Hafta sonu" kelimesinin doğru ve yanlış yazılışı en çok merak edilen konulardan birisi. TDK
'nin güncel olan yazım kılavuzu kapsamına bakıldığında en aranan bu kelimelerden bir tanesi de "Hafta sonu" kelimesidir. "Hafta sonu" kelimesinin hem doğru yazılış şekli hem de anlamı sıklıkla merak edilir. İşte "Hafta sonu" nasıl yazılır sorusunun cevabı…
HAFTA SONU NASIL YAZILIR?
"Hafta sonu," ayrı yazılır ve Türkçe'de "h-a-f-t-a s-o-n-u" harfleriyle ifade edilir. Bu ifade, haftanın son iki gününü ifade eder. TDK'YA GÖRE "HAFTA SONU" YAZILIŞI VE CÜMLE İÇİNDEKİ KULLANIMI
Türk Dil Kurumu (TDK)'ya göre "Hafta sonu" kelimesi Hafta sonu şeklinde yazılır. "Hafta sonu" kelimesinin doğru yazılışı cümle içinde Hafta sonu şeklinde yazılır. Örnek cümlelerde doğru kullanım:
Hafta sonu planları yapmaya başladık.
Çocuklar hafta sonu parkta oynamayı çok seviyor.
Hafta sonu tatil planları yapıyoruz.
Yoğun iş günlerinden sonra, hafta sonu dinlenmek önemlidir.
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