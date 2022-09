Konyaspor forması giyen Amir Hadziahmetovic'in adı transferde Galatasaray, Inter, Anderlecht, Braga ve Udinese ile anılmıştı. Boşnak orta saha performansı ve transfer teklifleriyle ilgili olarak açıklamalar yaptı. İşte Hadziahmetovic'in açıklamaları...



"KONYASPOR'A PARA KAZANDIRIP GİTMEK İSTERİM"



Amir, "Elbette bu tür haberleri okumak güzel. Performansımın, çalışmalarımın karşılığını görmek, doğru yolda olduğumu bilmek güzel. Ancak ben transferi çok düşünen bir futbolcu olmadım hiç. Konyaspor'a 18 yaşında geldim ve burada kendimi buldum. Bu kulübe çok şey borçluyum. Tabi ki hayallerim var. Avrupa'nın önemli takımlarında forma giymeyi kim istemez! Konyaspor'a para kazandırıp böyle bir şey gerçekleşirse mutlu olurum. Ancak Konyaspor'da kaldığım süre boyunca her zaman mutlu ve takıma katkı vermeye devam eden bir oyuncu olmak benim için çok büyük gurur" dedi ve ekledi:



"EN İYİSİNİ KULÜP BİLİR"



Konyasporlu futbolcu, "Adımın anıldığı kulüpler çok büyük. Bir oyuncu için bunlar çok değerli şeyler. Ben her zaman çalışan, kendini saha içinde ve dışında geliştirmeye odaklı bir insanım. Çalıştıktan sonra insanın başaramayacağı hiçbir şey yok. Sözleşmeli bir oyuncuyum ve yapmam gereken bağlı olduğum yer için en iyisini yapmak. Bunun dışında her şeyi menacerlerim ve kulüp bilir" diyerek sözlerine devam etti.



İLHAN PALUT YORUMU...



Hadziahmetovic çalıştığı teknik direktörlerle ilgili soruya da yanıt verdi ve her teknik adamdan bir şeyler öğrendiğinin altını çizdi. Futbolcu, "Bugüne kadar Konya'da çok teknik adamla çalıştım. Hepsinin döneminde de oynadım, her teknik adam farklı. Ancak hepsinin sistemleri içerisinde yer bulabilmek gelişmemde etkili oldu. Tabi ki beni Türkiye'ye getiren Aykut hoca ve Omerovic'in yeri bende her zaman farklı olacak. Şu anda da İlhan hocayla geçen sezondan bu yana devam eden ve hep iyiye giden bir birlikteliğimiz var. Eminim ki doğru yoldayız ve daha da iyi olacağız. Konyasporlu taraftarlar bizi desteklemeye devam etsinler. Bu sezon daha iyi sonuçlar alacağımızı umuyorum" ifadelerini kullandı.





