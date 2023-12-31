Haber Tarihi: 31 Aralık 2023 10:57 - Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2023 10:57

Hac yasaklandı mı? Suudi Arabistan hac yasağı kararı

Suudi Arabistan hac yasağı kararı iddiası "hac yasaklandı mı" sorularını akıllar getirdi. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Riyad'da oynanması planlanan Süper Kupa finalinin ertelenmesinin ardından gündeme gelen "Türk vatandaşı olanların hacca gelmesi yasaklanacak" iddiasına açıklama geldi. Peki hac yasaklandı mı? İşte Suudi Arabistan hac yasağı kararı ile ilgili gelen açıklama

Hac yasaklandı mı? Suudi Arabistan hac yasağı kararı
Abone Ol
Suudi Arabistan hac yasağı kararı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Bazı sosyal medya hesaplarından yayımlanan "Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Türk vatandaşı olanların hacca gelmesini yasaklayacak" iddialarına İletişim Başkanlığı'ndan yanıt geldi. 

HAC YASAKLANDI MI?
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Türk vatandaşı olanların hacca gelmesini yasaklayacak." iddiasının doğru olmadığını duyurdu.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin sosyal medya hesabından söz konusu iddiaya ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Türk vatandaşı olanların hacca gelmesini yasaklayacak' iddiası doğru değildir. İki ülkeden de Türk vatandaşlarının hac vazifesini yerine getirmeleri için Suudi Arabistan'a gitmelerine engel teşkil edebilecek herhangi bir resmi açıklama veya karar bulunmamaktadır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Yunus oynadı, Leicester rahat kazandı Futbol Yunus oynadı, Leicester rahat kazandı
West Bromwich deplasmanda kaybetti! Futbol West Bromwich deplasmanda kaybetti!
Erol Bulutlu Cardiff, QPR'yi iki golle geçti Cardiff Erol Bulutlu Cardiff, QPR'yi iki golle geçti
Eric Bailly'den Beşiktaş mesajı Beşiktaş Eric Bailly'den Beşiktaş mesajı
Arabistan'da Raphael Varane derbisi! Manchester United Arabistan'da Raphael Varane derbisi!
39'luk Vagner Love'dan yeni transfer Dünya Transferler 39'luk Vagner Love'dan yeni transfer
Buffon'dan futbola radikal öneri! Dünya Futbolu Buffon'dan futbola radikal öneri!
Adem Büyük'ten Galatasaray ve Fatih Terim itirafı Galatasaray Adem Büyük'ten Galatasaray ve Fatih Terim itirafı
Liverpool, Mbappe yarışına dahil oluyor! Liverpool Liverpool, Mbappe yarışına dahil oluyor!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
MANU'da Altay Bayındır'a kötü haber!
2
Suudi Arabistan'da çok daha büyük bir kriz direkten dönmüş
3
Galatasaray'da ayrılık kararı! Kiralık gidiyorlar
4
Daichi Kamada için Türkiye cevabı!
5
İşte Rachid Ghezzal'ın kadro dışı nedeni
6
Galatasaray'da Okan Buruk'un istediği 2 yıldız!
7
Fenerbahçe'de Mert Müldür'e gün doğdu
yukarı ok