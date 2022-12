Gustavo Henrique: 'Ben Brezilyalıyım, Fransa kazansın!'

Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Gustavo Henrique, Fenerbahçe TV'ye verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu.



Takım olarak her geçen gün daha da geliştiklerini ifade eden Gustavo Henrique, sezonun kalan kısmıyla ilgili soruları yanıtladı ve "Takımım için savaşmaya eskisi kadar motive bir şekilde hazırım. Futbolcular olarak taraftarlarımızla buluşmak için sabırsızlanıyoruz. Bu sene en büyük hedefimiz lig şampiyonluğu. Lider olmak zordur ama lider kalmak daha da zordur. Bizim amacımız da pozisyonumuzu lig sonuna kadar korumak." dedi.



İşte Gustavo Henrique'nin açıklamalarından öne çıkanlar:



"Hazırlıklarımız iyi gidiyor. Lige verilen arada öncelikle dinlendik. Oyuncular mental anlamda biraz dinlenme fırsatı buldu ve bu süreyi ailelerimizle geçirerek değerlendirdik. Tekrar çalışmalarımıza başladık. Çalışmalarımız çok iyi gidiyor. Antrenmanlarımıza İstanbul'da başladık ve sonra kampa gittik, orada iyi hazırlık maçları oynadık. Şimdi burada hazırlıklarımızı en iyi şekilde sürdürüyoruz. Futbolcular olarak taraftarlarımızla buluşmak için sabırsızlanıyoruz. Her zaman başlangıçlar zordur ama biz buna tekrardan alıştık ve ritmimizi yakaladık.



"SAVAŞMAYA ESKİSİ KADAR MOTİVE BİR ŞEKİLDE HAZIRIM"



Yaşadığım sakatlıktan dolayı bir süre takımdan ayrı kaldım. Takımdan ayrı kalmak, oynayamamak her zaman her futbolcu için çok kötüdür ama futbolun içinde bunlar da var. Sakatlık da başınıza gelebiliyor. Tabii ki ben her zaman oynamak ve takımıma yardım etmek isterim. Belirtmiş olduğum gibi bir sakatlık yaşadım. Şu anda kendimi %100 hazır hissediyorum. En kısa sürede sakatlığı atlatabilmek için çok uğraştım. Takımım için savaşmaya eskisi kadar motive bir şekilde hazırım.



"SAKATLIKTAN DÖNEN ARKADAŞLARIMIZA SICAK BİR KARŞILAMA YAPTIK"



(Luan Peres, Nazım Sangare) Onları tekrar aramızda görmek çok güzeldi. Bir süre sakatlık sebebiyle takımdan ayrı kalmışlardı. Bir futbolcu için yeşil sahalardan uzak kalmak her zaman çok zordur. Bizim için bu bir aşk. Sevdiğimiz işi yapıyoruz. Sahalardan uzak kalmak her oyuncu için zordur. Bugün de onlara sıcak bir karşılama yaptık. Kendi aramızda 'koridor' diye adlandırdığımız bir geleneğimiz var, onu yaptık. Onların tekrardan aramıza dönüp bize yardım edecek olmaları çok güzel.



"BİRLİĞİMİZ HER GEÇEN GÜN ARTARAK DEVAM EDİYOR"



Biz her zaman bir oyuncu sakatlığında onun durumunu çok merak ederiz. Biliyoruz ki bir futbolcu sakatlandığında çok üzülür. Bu durumlarda takım arkadaşlarınızın desteğini hissetmek görmek güzeldir. Bizim de birliğimiz her geçen gün artarak devam ediyor.



"HER TÜRLÜ RAKİBE KARŞI HAZIRLIKLI OLALIM"



Ligin kalan bölümünün çok zor olacağını düşünüyorum çünkü ligde çok fazla iyi takım var ve biz de onlardan bir tanesiyiz. Şampiyonluğu sonuna kadar kovalayacağız. Umarım lig tekrar başladığında kaldığımız yerden devam eder ve aynı güçlü görüntüyü tekrar sergileyebiliriz. Biz sürekli gelişmeye ve daha güçlü olmaya çalışıyoruz ki gelebilecek her türlü rakibe karşı hazırlıklı olalım.



"SÜREKLİ ÜSTÜNE KOYARAK KENDİMİ GELİŞTİRMEK İÇİN ÇOK ÇALIŞIYORUM"



Geldiğimden beri aklımda olan tek bir düşünce vardı o da her gün gelişmek ve daha iyi olmak. Ben hayatım boyunca böyle olmaya çalıştım. İlk geldiğim zaman biraz zorluk yaşadım açıkçası çünkü yeni bir ülke, yeni bir dil Takım arkadaşlarımı çok iyi tanımıyordum dolayısıyla adaptasyon anlamında zorluklar yaşadım, sadece saha içerisinde değil saha dışında da. Ama bu süreci mümkün olduğu kadar çabuk atlatmaya çalıştım. Çok çalışarak en iyimi vermeye çalıştım. Hayat devamlı gelişiyor ve sizin de yerinizde durmamanız gerekiyor. Ben de sürekli üstüne koyarak kendimi geliştirmek için çok çalışıyorum.



"HOCAMIZA GÖRE SAVUNMA ÖNDEKİ İKİ FORVETTEN BAŞLIYOR"



(Takımın başarılı savunma anlayışı) Bunun bir numaralı sebebi hocamızın çalışma metodolojisi. Onun savunmaya bakış açısı bu şekilde. Bu sadece savunma hattını ilgilendiren bir durum değil çünkü hocamıza göre savunma öndeki iki forvetten başlıyor. Eğer forvet oyuncuları ve orta saha oyuncuları savunma hattına yardım etmezse savunma hattının işi çok zor olur. Biz kolektif şekilde bunu uyguluyoruz. Ön bölgeden oynayan arkadaşlarınız savunmaya yardım ettiği zaman savunma oyuncuları olarak işiniz çok daha kolay oluyor. Biz de hocamızın önderliğinde bu anlamda çok çalışıp her geçen gün daha iyi olmaya çalışıyoruz.



"TAKIMIN GOL ATMAMASI ÇOK ZOR"



Umarım daha fazla gol atarak takımıma yardım edebilirim ama benim öncelikli görevim takımın gol yememesi çünkü takımın gol atmaması çok zor. Mutlaka gol buluyoruz. Dolayısıyla defans oyuncuları olarak görevimizi yapıp takıma gol yedirmezsek o zaman galibiyete yaklaşmış oluyoruz.



"HEDEFİMİZ GRUPTAN ÇIKMAKTI, BUNU DA BAŞARDIK"



(UEFA Avrupa Ligi) Zor bir gruptaydık fakat bizim için rakip kim olursa olsun her maçımızı kazanmak için oynarız. Oyuncular olarak bizim ve hocamızın düşünce yapısı bu şekilde. Grupta zor maçlar oynadık. Özellikle hem içeride hem dışarıda Rennes'e karşı oynadığımız maçlar zordu çünkü Rennes iyi bir takım. Hedefimiz gruptan çıkmaktı, bunu da başardık. Şimdi önümüzdeki turlarda aynı başarıyı devam ettirmek için çalışıyoruz.



"EN BÜYÜK HEDEFİMİZ LİG ŞAMPİYONLUĞU"



Buraya yarıştığımız bütün kulvarları kazanmak için geldik. Ligde lideriz. Zor bir lig gerçekten. Fenerbahçe de uzun yıllardır ligde şampiyon olamıyor. Bu sene en büyük hedefimiz lig şampiyonluğu. Lider olmak zordur ama lider kalmak daha da zordur çünkü lider olduğunuz zaman takımlar sizi yenmek için daha iyi hazırlanıp ellerinden gelenin en iyisini yaparlar. Bizim amacımız da pozisyonumuzu lig sonuna kadar korumak.



"FRANSA'NIN KAZANMASINI TERCİH EDERİM"



(Dünya Kupası finali) Bence Arjantin de Fransa da çok kuvvetli. Dolayısıyla bu maç için bir favori görmüyorum. Şansları aynı. Bir Brezilyalı olarak Arjantin'in kazanmasındansa Fransa'nın kazanmasını tercih ederim.



(Brezilya'nın Dünya Kupası'ndan elenmesi) Hepimizin beklentisi Brezilya'nın final oynamasıydı. Tecrübeli oyunculardan oluşan çok iyi bir takımımız var. Ama Dünya Kupası böyle bir turnuva. Elendiği maçta 1-0 öne geçmişti. Domine ettiği bir maçı önde götürüyordu fakat son bölümde bir gol yedi ve penaltılarla elendi. Hepimiz çok üzüldük, final beklentimiz vardı. Futbol böyle. Milli takımın yapması gereken bir sonraki Dünya Kupası'na odaklanmak.



"BİZİM İÇİN BURADAKİ HER ŞEY HER ANLAMDA ÇOK İYİ"



Burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. İstanbul'da yaşadığımız için çok memnunum. Bu şehri çok sevdim. Özellikle yemeler de çok güzel. Yediğimiz yemekler Kulübümüzde daha da güzel. Ülkeyi, şehri tanımaya, gezmeye çalışıyoruz. Yakında Noel geldiği zaman ailem de ziyarete gelecek. Çok mutluyum. Bizim için buradaki her şey her anlamda çok iyi."





