Gustavo Henrique: 'Ailem şans getiriyor'

Fenerbahçe'de Gustavo Henrique 5-0 kazandıkları Alanyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Maçın ardından röportaja kızı ile birlikte katılan Brezilyalı oyuncu, "Çok mutluyum. Kızım, ailem herkes bana şans getiriyor. Çok büyük mutluluk oldu takıma katkı sağlamak. Ailem tribünde, ben sahada Fenerbahçe'ye yardım etmeye çalıştık ve kazandık." dedi.



Henrique sözlerini, "Takım arkadaşlarımla beraber oynarken onlardan sahada bir güven alıyorum. Gün geçtikçe daha hızlı adapte oluyorum. Türk futboluna adapte oluyorum. Her gün takım arkadaşlarım bana yardımcı oluyorlar. Birbirimize özgüven aşılıyoruz Fenerbahçe'yi istediği hedeflere ulaştırmak adına." ifadeleriyle tamamladı.





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