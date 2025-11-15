Haber Tarihi: 15 Kasım 2025 18:10 - Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2025 18:10

Gürcistan - İspanya maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Gürcistan - İspanya maçı canlı izle şifresiz

Gürcistan - İspanya maçını ücretsiz S Sport Plus izle | Gürcistan - İspanya maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. S Sport Plus'tan canlı izlenebilecek olan Gürcistan - İspanya maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Gürcistan - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Gürcistan - İspanya maçı canlı yayın izleme detayları

2026 FIFA Dünya Kupası'de bu hafta Gürcistan ve İspanya karşı karşıya gelecek. Mücadele S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler Google üzerinden "S Sport Plus canlı izle, S Sport Plus şifresiz" araması yapıyor. Gürcistan - İspanya maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.
Gürcistan - İspanya maçını şifresiz ve canlı izlemek için S Sport Plus'tan erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, S Sport Plus'tan dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.

2026 FIFA Dünya Kupası'de bu Gürcistan, İspanya ile karşı karşıya gelecek. Gürcistan - İspanya maçı S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Gürcistan - İspanya maçı 15 Ekim Çarşamba günü saat 20:00'da oynanacak mücadele, S Sport Plus kanalından canlı olarak izlenebilecek.


