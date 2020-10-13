Gümüşhanespor'da teknik direktör ve 2 kalecinin Kovid-19 testi pozitif

Gümüşhanespor'da, teknik direktör Halim Karaköse, 2 kaleci ve bir malzemecinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktı.

Haber; AA
Gümüşhanespor'da teknik direktör ve 2 kalecinin Kovid-19 testi pozitif
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13 Ekim 2020 13:23
Misli.com 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Gümüşhanespor'da, teknik direktör Halim Karaköse, 2 kaleci ve bir malzemecinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kulüp başkanı Vahit Olgun, yaptığı yazılı açıklamada, yarın Ankara'da oynanacak Ankara Demirspor maçı öncesi teknik heyet ve futbolculara Kovid-19 testlerinin uygulandığını belirtti.

Teknik direktör Halim Karaköse, kaleciler Cengiz Biçer ve Zeki Ayvaz ile malzemeci Aytekin Tuncer'in Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını ifade eden Olgun, şunları kaydetti:

"Hocamız, kalecilerimiz ve malzemecimiz karantinaya alınmış olup kafileden çıkarılmıştır. Ankara'ya uğurladığımız takımımızın çarşamba günkü Ankara Demirspor maçında ellerinden gelenin en iyisini yapacağına inanıyor, hocamız, kalecilerimiz ve malzemecimizin kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ederek acil şifalar diliyoruz."



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