Gülseren Ceylan kimdir, kaç yaşında? Mehmet Ali Erbil ile evleniyor!

genç kadına aşık oldu.

Yeniköy'deki evine yerleşen Gülseren Ceylan, Erbil'in evlilik teklifini kabul etti

Taciz davası ve açıklamalarıyla gündem olan Mehmet Ali Erbil yine adından söz ettirdi. Geçtiğimiz günlerde, "Allah'ıma şükür. Cinsel anlamda sağlıklı bir erkeğim, 20 yaşında bir kızla birlikte olabilirim. Ben andropoza girmedim, benim cinselliğim devam ediyor. Ayıptır söylemesi, sağlıklı bir erkeğim" sözleriyle olay olan Erbil hakkında evlilik iddiası gündeme geldi.Daha önce Muhsine Şehnaz Kamiloğlu'yla iki defa, Nergis Kumbasar, Sedef Altuntaş ve Tuğba Coşkun'la da bir defa olmak üzere toplam beş evlilik yapan Mehmet Ali Erbil'in 24 yaşındaki bir kadınla evleneceği iddia edildi.Neredeyse kızı Yasmin Erbil ile yaşıt olan ve Almanya'dan gelen 24 yaşındaki sevgilisi Gülseren Ceylan'la evleneceği iddia edilen Erbil sessizliğini korurken genç kadından paylaşım geldi.Gülseren Ceylan sosyal medya hesabından sevgilisi Mehmet Ali Erbil ile pozunu paylaşınca iddiaları güçlendirdi.İddiaya göre yaklaşık 5 ay önce Almanya'da yaşayan 24 yaşındaki Gülseren Ceylan'la Instagram'dan tanışan Erbil,Yeni Günaydın'ın haberine göre, Almanya'dan İstanbul'a gelerek sanatçınınGülseren Ceylan, Mehmet Ali Erbil'in sevgilisi olduğu iddia edilen 24 yaşındaki bir kadındır. Gülseren Ceylan'ın hayatı hakkında pek fazla bilgi bulunmamaktadır. Ancak haberlere göre, Mehmet Ali Erbil ile sosyal medya üzerinden tanışmış ve yaklaşık 5 aydır birlikte olmaktadırlar. Gülseren Ceylan'ın nereli olduğu ise net olarak bilinmemektedir ancak almanyalı olduğu tahmin edilmektedir.Gülseren Ceylan'ın Instagram hesabı @gulscey olarak bulunmaktadır. Tiktok hesabı ise @gulserenceylan olarak görülmektedir. Gülseren Ceylan, sosyal medya hesaplarında sık sık fotoğraf ve video paylaşmaktadır.