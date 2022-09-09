Gulbrandsen, Türkiye'ye döndü

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Fredrik Gulbrandsen'i kadrosuna dahil etti.
Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Fredrik Gulbrandsen ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.
30 yaşındaki Norveçli futbolcu, son olarak Medipol Başakşehir'de forma giymişti.
Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Fredrik Gulbrandsen ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.
30 yaşındaki Norveçli futbolcu, son olarak Medipol Başakşehir'de forma giymişti.
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