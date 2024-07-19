Guela Doue'de Drogba faktörü!

Sacha Boey'in ayrılığı sonrasında bu bölgeye istediği ismi bir türlü bulamayan Sarı-kırmızılılarda Doue'nin yanı sıra Kopenhag'dan Elias Jelert de gündemdeydi. Ancak Galatasaray'da teknik heyetin istediği ilk isim olarak öne Fildişili oyuncu çıktı.
Kontratının bitimine bir sezon kalan Doue'nin ikna sürecinde ise bir Galatasaray efsanesi devreye girerek Roma'nın da peşinde olduğu oyuncunun rotasını belirledi.
DROGBA FAKTÖRÜ
Galatasaray'ın teklifinin ardından Fildişi futbolunun yaşayan efsanesi Didier Drogba'nın kapısını çalan 21 yaşındaki oyuncu aldığı bilgiler sonrasında teklife sıcak yaklaştı.
Bir yandan Doue'yi ikna eden sarı-kırmızılılar ise Rennes ile süren uzun pazarlıkların ardından 6 milyon Euro artı 2 milyon Euro bonuslarla masadan anlaşarak kalktı. Galatasaray, bu transferi kısa süre içinde resmiyete dökmesi bekleniyor.
Kontratının bitimine bir sezon kalan Doue'nin ikna sürecinde ise bir Galatasaray efsanesi devreye girerek Roma'nın da peşinde olduğu oyuncunun rotasını belirledi.
DROGBA FAKTÖRÜ
Galatasaray'ın teklifinin ardından Fildişi futbolunun yaşayan efsanesi Didier Drogba'nın kapısını çalan 21 yaşındaki oyuncu aldığı bilgiler sonrasında teklife sıcak yaklaştı.
Bir yandan Doue'yi ikna eden sarı-kırmızılılar ise Rennes ile süren uzun pazarlıkların ardından 6 milyon Euro artı 2 milyon Euro bonuslarla masadan anlaşarak kalktı. Galatasaray, bu transferi kısa süre içinde resmiyete dökmesi bekleniyor.