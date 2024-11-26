GSS borçları silinecek mi? 2024 Genel Sağlık Sigortası borçları silinecek mi?

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanununda değişiklik içeren kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

Buna göre şimdiye kadar çıkan yapılandırmadan yararlanamayan ya da yararlanmalarına rağmen 01.01.2015 tarihine kadar olan prim borçlarını ödeyemeyen vatandaşların borçları tamamen silinecek.

Bu düzenleme ile yaklaşık 2 milyar liralık prim borcu ortadan kalkacak.

Sosyal güvencesi olmayan vatandaşlar için 1 Ocak 2012'den bu yana Genel Sağlık Sigortası uygulanıyor.

Sisteme borcu olan vatandaşların 1 Ocak 2025 itibarıyla sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı sona erecek.

Türkiye'de 9 milyondan fazla kişi Genel Sağlık Sigortası kapsamında bulunuyor.

Herhangi bir işte çalışmayan, emekli olmayan veya eşi, anne babası üzerinden bakılmakla yükümlü olmayanlar Genel Sağlık Sigortalı olmak zorunda

Brüt asgari ücretin yüzde üçüne karşılık gelen tutarda aylık prim ödemeleri gerekiyor. 2024 yılı için bu tutar 600 lira olarak belirlenmişti.

Ödeme gücünün bulunmadığını beyan eden kişiler ise, gelir testi yaptırarak sağlık hizmetlerini ücretsiz alabiliyor.

Geçen yıl Cumhurbaşkanı Kararı ile borçluların sağlık hizmetlerinden yararlanma hakları 31 Aralık 2024'e uzatılmıştı.