GSS borçları silinecek mi? 2024 Genel Sağlık Sigortası borçları silinecek mi?

AK Parti, yeni bir torba yasa hazırlığı üzerinden çalışmalara başladı. Bu torba yasada GSS prim borçları ile ilgili detaylar da yer alıyor. 9 milyondan fazla kişinin dahil olduğu Genel Sağlık Sigortası borçlarının erteleneceği konusu gündemin öne çıkan başlıklarından birisi oldu. Bilindiği üzere 1 Ocak 2012'den bu yana Genel Sağlık Sigortası uygulanıyor. Sisteme borcu olan vatandaşların 1 Ocak itibarıyla sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı sona erecek. GSS borçları ertelenecek mi? sorusu da bu sebeple merak ediliyor. Peki, Genel Sağlık Sigortası borçları ertelendi mi, silinecek mi? İşte detaylar…
GSS BORÇLARI ERTELENECEK Mİ, SİLİNECEK Mİ?
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanununda değişiklik içeren kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu.
Buna göre şimdiye kadar çıkan yapılandırmadan yararlanamayan ya da yararlanmalarına rağmen 01.01.2015 tarihine kadar olan prim borçlarını ödeyemeyen vatandaşların borçları tamamen silinecek.
Bu düzenleme ile yaklaşık 2 milyar liralık prim borcu ortadan kalkacak.
BORCU OLAN SAĞLIK HİZMETİ ALAMAYACAK
Sosyal güvencesi olmayan vatandaşlar için 1 Ocak 2012'den bu yana Genel Sağlık Sigortası uygulanıyor.
Sisteme borcu olan vatandaşların 1 Ocak 2025 itibarıyla sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı sona erecek.
9 MİLYON KİŞİ GSS KAPSAMINDA
Türkiye'de 9 milyondan fazla kişi Genel Sağlık Sigortası kapsamında bulunuyor.
Herhangi bir işte çalışmayan, emekli olmayan veya eşi, anne babası üzerinden bakılmakla yükümlü olmayanlar Genel Sağlık Sigortalı olmak zorunda
Brüt asgari ücretin yüzde üçüne karşılık gelen tutarda aylık prim ödemeleri gerekiyor. 2024 yılı için bu tutar 600 lira olarak belirlenmişti.
GELİR TESTİ İLE ÜCRETSİZ SAĞLIK HİZMETİ
Ödeme gücünün bulunmadığını beyan eden kişiler ise, gelir testi yaptırarak sağlık hizmetlerini ücretsiz alabiliyor.
Geçen yıl Cumhurbaşkanı Kararı ile borçluların sağlık hizmetlerinden yararlanma hakları 31 Aralık 2024'e uzatılmıştı.
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