Green Card başvurusu ne zaman, saat kaçta bitiyor 2023? Green Card son başvuru tarihi

Green Card başvurularında son tarih geldi. Her yıl ABD'de yaşamak isteyenler için erişime açılan DV Lottery Green Card başvuruları bu sene 4 Ekim 2023 tarihinde başladı. Kişisiler bilgiler ve başvuru fotoğrafının eklenmesi ile tamamlanacak olan Green Card başvurusu işlemleri sona erdikten sonra, sonuçlar 2024 yılında ilan edilecek. Amerika Green Card ( (Yeşil Kart) başvuru işlemleri dvprogram.state.gov üzerinden başvuru formunun doldurulması ile gerçekleşecek. Gözler şimdi evlilik, çalışma ve yaşama hakkına sahip olmak isteyenlerin yapacağı Green Card başvuru tarihlerinde. Peki, Green Card başvuruları ne zaman bitecek, saat kaçta sona erecek? İşte, Green Card sonuç tarihi ve son başvuru günü hakkında bilgiler.Green Card başvuruları bu yıl 4 Ekim tarihinde başladı. DV 2025 kayıtları 7 Kasım 2023 Salı günü sona erecek.ABD Yeşil Kart başvuruları https://dvprogram.state.gov/ adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Ücretsiz olarak gerçekleştirilen başvurularda tüm aşamaların hatasız bir şekilde tamamlanması gerekiyor. Ayrıca başvuruda fotoğraf verilen ölçülerle birebir uyumlu olmasına dikkat edilmesi gerekiyor. Başvuru formunu doldurduktan sonra verilen konfirmasyon numarası da tekrar istenemeyeceği için iyi saklanmalı.DV-2024 Katılımcılar, 4 Mayıs 2024'te öğlen (EDT)'den başlayarak Green Card sonuçlarını öğrenebilecekler. Başvuru sonuçları http://dvprogram.state.gov sitesinden sorgulanacak.Green Card başvuru sonuçlarına https://www.dvlottery.state.gov/ adresinden ulaşmak mümkün.Çıkan sayfada "uyarı" bulunmaktadır. Uyarı ise sonraki sayfa için "onay numarası, soyadı ve doğum tarihi"nin eksisiz bir şekilde doldurulmasını istemektedir. Continue linkine basıldıktan sonra yeni bir link açılacaktır.