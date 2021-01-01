Göztepe, Beşiktaş'tan Lens'i istiyor

Beykan Şimşek'i kadrosuna katan Göztepe, Beşiktaş'ın elden çıkarmaya çalıştığı Jeremain Lens için de devrede. İzmir ekibi deneyimli oyuncuyu ocakta renklerine bağlamak için görüşmelere başladı.

Haber; Akşam
Abone Ol
Göztepe, Beşiktaş'tan Lens'i istiyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Ocak 2021 12:28
Süper Lig'de oynadığı son 4 maçta 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Göztepe, transfer harekatına başladı. TFF 1'inci Lig ekiplerinden Ankaraspor forması giyen Beykan Şimşek'le her konuda anlaşan Sarı-Kırmızılılar, Beşiktaşlı Jeremain Lens için de nabız yokluyor.

Bu sezon başında Beşiktaş'ta süresiz kadro dışı bırakılan Hollandalı oyuncu için Göztepe'nin girişimlere başladığı, teknik direktör İlhan Palut'un da Lens'i kadrosunda görmek istediği ifade edildi. Beşiktaş'ın da Lens'i elden çıkarmak istediği ve Göztepe ile anlaşabileceği vurgulandı.

EN AZ 4 TAKVİYE

 Son 4 sezonunu Siyah-Beyazlılar'da geçiren kanat oyuncusu, bu sene sadece 4 resmi maça çıkıp kadro dışı bırakıldı. Bu haftayı bay geçecek Göztepe'nin 5 Ocak'ta başlayacak ara transfer döneminde kadrosuna en az 4 takviye yapacağı öğrenildi. 

 


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için