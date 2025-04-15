Haber Tarihi: 15 Nisan 2025 13:29 - Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2025 13:29

Göztepe-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sonucu merakla beklenen önemli maçta Göztepe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Göztepe - Beşiktaş maçı öncesi karşılaşmanın ayrıntıları araştırılıyor. Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İşte maç öncesi ayrıntılar...

Göztepe-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?
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Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu heyecanı 32. hafta karşılaşmalarıyla sürecek. Futbolseverlerin keyifle takip ettiği Süper Lig'de 32. hafta maçları 18, 19, 20 ve 21 Nisan tarihlerinde oynanacak.

Süper Lig'de 32. haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde 10. sıradaki Göztepe ile 5. sıradaki Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Ligin üst sıralarını yakından ilgilendiren maç futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla takip edilecek.

Ev sahibi Göztepe, Trendyol Süper Lig'de oynadığı 29 maçta 10 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Ligde topladığı 39 puanla 10. sırada bulunan Göztepe, bu maçlarda 46 gol atarken kalesinde ise 37 gol gördü.

Göztepe, sahasında oynadığı 14 maçta ise 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Göztepe, bu maçlarda 30 gol atarken kalesinde ise 11 gol gördü.

Göztepe, ligdeki son maçında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a 1-0 mağlup olmuştu.

Konuk ekip Beşiktaş ise Trendyol Süper Lig'de oynadığı 29 maçta 13 galibiyet, 9 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Ligde topladığı 48 puanla 5. sırada bulunan Beşiktaş, bu maçlarda 42 gol atarken kalesinde ise 30 gol gördü.

Beşiktaş, deplasmanda oynadığı 14 maçta ise 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Beşiktaş, bu maçlarda 18 gol atarken kalesinde ise 12 gol gördü.

Beşiktaş, ligdeki son maçında sahasında RAMS Başakşehir'e 2-0 kaybetmişti.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Tüpraş Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Göztepe 4-2'lik skorla kazanmıştı.

GÖZTEPE - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Futbolseverler, ligin 32. haftasında oynanacak Göztepe - Beşiktaş maçını araştırmaya başladı. Futbolseverler, karşılaşmanın hangi gün ve saat kaçta oynanacağını ayrıca maçın hangi kanaldan yayınlanacağını merak ediyor.

Buna göre, Göztepe - Beşiktaş maçı 19 Nisan Cumartesi günü oynanacak. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak kritik mücadele saat 19.00'da başlayacak.

Göztepe ile Beşiktaş arasındaki maç beIN Sports 1 kanalından yayınlanacak.

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