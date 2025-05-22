Google I/O 2025: Google I/O 2025'te Öne Çıkan Yenilikler

Google I/O 2025'in ana odak noktası şüphesiz şirketin en gelişmiş yapay zeka modeli Gemini oldu. Etkinlikte duyurulan Veo 3 video oluşturma modeli, sesli video üretebilme ve dudak senkronizasyonu gibi yetenekleriyle dikkat çekti. Gemini'nin güncellenmiş versiyonları, Google Arama'ya entegre edilen yeni "Yapay Zeka Modu" ile kullanıcılara daha etkileşimli ve bağlamsal arama deneyimleri sunmayı vaat ediyor. Şimdilik ABD'de kullanıma sunulan bu özellik, yakın zamanda küresel olarak yaygınlaşacak.

Ayrıca, Gemini'nin Chrome tarayıcısına doğrudan entegrasyonu ve Search Live özelliği ile kamera aracılığıyla etrafı algılayıp kullanıcıyla etkileşime girebilmesi gibi yenilikler de tanıtıldı. Google, AI Pro ve AI Ultra gibi yeni yapay zeka aboneliklerini duyurarak, daha gelişmiş özelliklere erişim imkanı sundu. Gmail ve Google Dokümanlar gibi üretkenlik araçları da Gemini'nin gücünden faydalanarak daha akıllı yanıtlar ve içerik oluşturma yetenekleri kazandı.

Mobil dünyanın merakla beklediği Android 16 işletim sisteminin ilk geliştirici önizlemesi de I/O 2025'te tanıtıldı. Yenilenmiş Material 3 Expressive tasarım dili ile daha kişiselleştirilebilir bir arayüz sunan Android 16, aynı zamanda gizlilik ve güvenlik önlemlerini artırıyor. Performans iyileştirmeleri ve gelişmiş Gemini AI entegrasyonu da yeni sürümün öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor. Google'ın Android dağıtım programını hızlandırarak Android 16'yı yılın ikinci çeyreğinde yayınlama hedefi de geliştiriciler tarafından olumlu karşılandı.

Google, artırılmış ve karma gerçeklik alanındaki vizyonunu Android XR platformuyla bir adım öteye taşıdı. Geliştiricilere yeni olanaklar sunacak olan Android XR, giyilebilir teknolojiler ve yeni nesil sürükleyici deneyimler için önemli bir temel oluşturuyor.

Bir süredir geliştirilmekte olan ve merak uyandıran Project Astra da etkinlikte yeniden gündeme geldi. Görsel girdi, sesli komut ve bağlamsal yanıt işleme gibi yeteneklere sahip olması beklenen bu yapay zeka asistanı platformunun, mobil cihazlar ve giyilebilir teknolojilerle entegrasyonu hedefleniyor.