Giannis, ilk hazırlık maçı sonrası: "Paslanmışım!"

Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, Bucks ile bu sezon oynadığı ilk hazırlık maçı hakkında konuştu.



Giannis, geçtiğimiz gece Oklahoma City Thunder'a karşı oynanan karşılaşmayla, Bucks ile ilk hazırlık maçına çıktı.



Son Finaller MVP'si biraz paslanmış görünse de, 17 dakikada 8 sayı, 9 ribaund ve 6 asist kaydederek, ekibinin Thunder'ı 130-110'luk skorla rahat bir şekilde yenmesine yardımcı oldu.



Önceki sezonun Doğu Konferansı finallerinde sol dizini esneten ve sakatlığın etkisini halen üzerinden atamadığını belirtmiş olan Giannis, karşılaşma sonrası şu açıklamaları yaptı:



"İyi hissediyorum. Yalan yok, takımın bir parçası olmak güzel bir his. Sahaya çıkmak, ileri geri koşmak, pozisyonlarda yer almak ve takımla beraber burada, Fiserv'de bulunmak, çok güzel bir his. Her yerim paslanmış! Bacaklarım, sırtım, ellerim... Ama sorun yok. Kendimi toparlıyorum. Herkes motive olmuş durumda ve oynamaya hazır."



Bucks'ın OKC'ye karşı sekiz oyuncusu çift hanelere ulaşmıştı ve Jordan Nwora, 14 sayıyla takımın en skorer ismi olmuştu.