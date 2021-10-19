Gençlerbirliği taktik çalıştı

TFF 1. Lig'in 10. haftasında 24 Ekim Pazar günü Kocaelispor'a konuk olacak Gençlerbirliği, hazırlıklarını sürdürdü.
Başkent ekibi, günü Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirdiği taktik ağırlıklı antrenmanla geçirdi.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, dar alanda top kapma oyunuyla devam etti.
Kırmızı-siyahlılar, antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışma yaptı.
Gençlerbirliği, Kocaelispor maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.
Başkent ekibi, günü Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirdiği taktik ağırlıklı antrenmanla geçirdi.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, dar alanda top kapma oyunuyla devam etti.
Kırmızı-siyahlılar, antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışma yaptı.
Gençlerbirliği, Kocaelispor maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.