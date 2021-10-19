Gençlerbirliği taktik çalıştı

TFF 1. Lig'de Gençlerbirliği Pazar günü konuk olacağı Kocaelispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gençlerbirliği taktik çalıştı
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19 Ekim 2021 14:01
TFF 1. Lig'in 10. haftasında 24 Ekim Pazar günü Kocaelispor'a konuk olacak Gençlerbirliği, hazırlıklarını sürdürdü.

Başkent ekibi, günü Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirdiği taktik ağırlıklı antrenmanla geçirdi.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, dar alanda top kapma oyunuyla devam etti.

Kırmızı-siyahlılar, antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışma yaptı.

Gençlerbirliği, Kocaelispor maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.


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