Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Sinan Kaloğlu'nun ekibi Gençlerbirliği ile Cihat Arslan'ın yönetimindeki Şanlıurfaspor karşı karşıya geldi.



Aktepe Stadı'nda oynanan mücadele 1-1'lik beraberlik ile sona ererken maçın ilk golünü konuk ekip Şanlıurfaspor adına 9. dakikada Emanuel Dening kaydetti.



Gençlerbirliği'ne beraberliği getiren golü ise 33. dakikada Buğra Çağıran kaydetti.



Bu sonuçla birlikte ligdeki galibiyet hasreti 6 maça yükselen Gençlerbirliği 34 puana ulaşırken, Şanlıurfaspor 24 puana yükselmiş oldu.



Ligin bir sonraki maç haftasında Gençlerbirliği deplasmanda Altay'a konuk olurken, Şanlıurfaspor evinde Göztepe'yi ağırlayacak.





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