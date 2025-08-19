19 Ağustos
Ferencvaros-Qarabag FK
22:00
19 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Pafos FC
22:00
19 Ağustos
Rangers-Club Brugge
22:00
19 Ağustos
Real Madrid-Osasuna
22:00
19 Ağustos
Peterborough-Barnsley
21:45
19 Ağustos
AFC Wimbledon-Cardiff City
21:45
19 Ağustos
Huddersfield -Doncaster Rovers
21:45
19 Ağustos
Wycombe Wanderers-Exeter City
21:45
19 Ağustos
Luton Town-Wigan Athletic
21:45
19 Ağustos
Stockport County-Bradford City
21:45
19 Ağustos
Mansfield Town-Blackpool
21:45
19 Ağustos
Port Vale-Stevenage
21:45
19 Ağustos
Plymouth Argyle-Leyton Orient
21:45
19 Ağustos
Lyn-Egersund
20:00

Gençlerbirliği, Adama Traore'yi açıkladı

Gençlerbirliği, Ferencvaros forması giyen Malili kanat oyuncusu Adama Traore'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

calendar 19 Ağustos 2025 14:08
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Gençlerbirliği, Adama Traore'yi açıkladı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Malili kanat oyuncusu Adama Traore'yi transfer ettiğini duyurdu.

Başkent ekibinin açıklamasına göre Gençlerbirliği, daha önce Macaristan'ın Ferencvaros takımında forma giyen 30 yaşındaki kanat oyuncusu Adama Traore ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Futbola Mali'nin KO Bamako kulübünde başlayan Adama Traore, sırasıyla TP Mazembe, FC Metz, US Orleans, Al-Adalah, FC Şerif ve son olarak Ferencvaros takımlarında forma giydi.


Mali Milli Takımı'nda 63 maça çıkan Adama Traore 9 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Diğer yandan geçen sezon Ferencvaros ile 45 maça çıkan tecrübeli oyuncu takımına 8 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
