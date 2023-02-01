Gedson Fernandes'ten taraftara mesaj!

Beşiktaş forması giyen Gedson Fernandes, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Portekizli futbolcu, Fatih Karagümrük maçında gördüğü sarı kartın ardından taraftara mesaj gönderdi.
Gedson Fernandes'in paylaşımı şu şekilde;
"Dün gördüğüm sarı kart ile ilgili gerçeklikten uzak yorumlara şahit oldum. Bunlar tabii ki doğru değil. Sarı kartı elbette görmemeliydim ancak bu tamamen kazanma hırsına yenik düşmemle alakalıydı. Elimde olsa her maç oynamak isterim. Ben, hedefleri olan profesyonel bir futbolcuyum. Taraftarımızın böyle iddialara kulak asmamasını rica ediyorum."
Portekizli futbolcu, Fatih Karagümrük maçında gördüğü sarı kartın ardından taraftara mesaj gönderdi.
Gedson Fernandes'in paylaşımı şu şekilde;
"Dün gördüğüm sarı kart ile ilgili gerçeklikten uzak yorumlara şahit oldum. Bunlar tabii ki doğru değil. Sarı kartı elbette görmemeliydim ancak bu tamamen kazanma hırsına yenik düşmemle alakalıydı. Elimde olsa her maç oynamak isterim. Ben, hedefleri olan profesyonel bir futbolcuyum. Taraftarımızın böyle iddialara kulak asmamasını rica ediyorum."
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