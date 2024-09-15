Gedson Fernandes'ten sakatlık sorusuna yanıt

Beşiktaş orta sahasının önemli isimlerinden Gedson Fernandes, Trabzonspor maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Gedson Fernandes'ten sakatlık sorusuna yanıt
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15 Eylül 2024 22:27
Beşiktaş'ın Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldığı maçta siyah-beyazlıların golünü atan Gedson Fernandes açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Gedson Fernandes "Maçı kazanmak için hazırlandık. Çok zor olacağını biliyorduk. 11'e 10 oynamamıza rağmen yapmamız gerekenleri tam yapamadık. Bunun avantajını kullanamadık. Çalışmaya devam etmek ve önümüze bakmak zorundayız" dedi.

"SAKATLIK DEĞİL, YORGUNLUK"

Maçta yaşadığı sakatlık sorulan Gedson Fernandes "Herhangi bir sıkıntım yok. Sadece yorgunluk diyebilirim. Yedek kulübemizde de çok kaliteli oyuncular var, onların da katkı sağlayacağını biliyordum. Yorgunluk yüzünden maçtan çıktım." ifadelerini kullandı.

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