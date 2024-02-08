Gedson Fernandes: ''Geçmişe bakmamalıyız''

Beşiktaşlı futbolcu Gedson Fernandes, Antalyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Gedson Fernandes: ''Geçmişe bakmamalıyız''
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08 Şubat 2024 23:02
Beşiktaşlı futbolcu Gedson Fernandes, 2-1 kazanılan Antalyaspor maçının ardından konuştu.

Gedson, "Geçmişe bakmamalıyız. İstikrarsız performansımızı geride bırakmak zorundayız. Beşiktaş'ın alışık olmadığı bir süreç yaşadık ve bunu unutmak zorundayız. Çalışmak ve böyle devam etmek zorundayız. Aynı ciddiyetle devam etmek zorundayız" dedi.

Sözlerine devam eden Portekizli oyuncu, "Maça kötü başladık. İlk yarıda maçta değildik. Ama ikinci yarıda çok iyi bir reaksiyon gösterdik ve maçı çevirmeyi başardık. Şimdi önemli olan bunu tekrarlamamak ve önümüzdeki maçlarda daha iyi olmak." ifadelerini kullandı. 

Gedson son olarak, "Etkisi var hocanın ama sadece hocaya bakamayız. Önemli olan takım olarak yaptıklarımızı düşünmemiz. Kötü yaptıklarımızı iyiye çevirmek zorundayız. Bu şekilde ancak bu süreci atlatabiliriz." sözlerini sarf etti.

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